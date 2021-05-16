Üzgünüz ama asla umutsuz değiliz

Ertuğrul POSTOĞLU - Transferler, yıldız oyuncularımız, hele sezon başı oynanan futbol, bizi umuda rakiplerimizi de endişeye taşıdı. “Bu defa oldu” coşkusu son hafta kocaman bir hayal kırıklığına dönüştü. Evet üzgünüz. Amaaaaa...

Asla umutsuz değiliz. Çünkü Ben ve milyonlarca taraftar şampiyon oluyor diye sevmedi Fenerbahçe’yi.

HAYATIN TA KENDiSi...

Çünkü Fenerbahçe bir yaşam biçimi. Kimi zaman kocaman bir acıyı içinde hissetmek. Kimi zaman da ölesiye coşmak, sevinmek, direnmek, haykırmak ve ayağa kalkmak.

“Ben hayatın ya kendisiyim” demek. İslam Çupi’nin dediği gibi, büyüklüğü kupalarla ölçmek değil, iliklerinize kadar hissetmek ve o büyüklükle yaşamaktır Fenerbahçelilik.

ÇÜNKÜ BiZ FENERBAHÇE’YiZ

Yeni bir ruhla, mutlu olacağımız bayrakları dalgalandıracağımız, şampiyonluklar kazanacağımız güzel günlere inanıyorum ben. Bugün Hülya Avşar’ı bugün tebrik ediyorum. Ama seneye o da Fenerbahçe’yi tebrik edecek. Tüm kalbimle buna inanıyorum.

Çünkü biz FENERBAHÇE’yiz. Asiyiz, sarı lacivert duvarız, devrimiz...