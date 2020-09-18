Uzaktan Futbol başlıyor

Spor editörü Tolga Kuru ve spor spikeri Deniz Satar, her Pazar saat 18:00’da Hurriyet.com.tr Instagram hesabı canlı yayınında buluşuyor ve bizlere futbol gündemine dair eğlenceli bir sohbet sunuyor.

Takım ve oyuncu yorumlarının yapılacağı, önemli istatistiklerin paylaşılacağı ve maçların yorumlanacağı bu eğlenceli yayınlara sen de yorum yaparak katılabilirsin.

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