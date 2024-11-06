Uyuyanlar çok şey kaçırdı! Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gece: Real Madrid ve Manchester City dağıldı, Nuri Şahin tarihe geçti

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ederken, 4. hafta maçları da başladı. Tam 28 golün atıldığı gecede birçok sürpriz yaşandı.

REAL MADRID YIKILDI! ARDA GÜLER İSYANI...

Milan'ı konuk eden Real Madrid, 3-1'lik skorla mağlup olurken bu sezon organizasyondaki ikinci yenilgisini aldı.

Bernabeu'da oynanan karşılaşmada Lunin, Vazquez, Militao, Rudiger, Mendy, Modric, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Vinicius ve Mbappe ilk 11'yle başlayan Ancelotti, milli futbolcumuz Arda Güler'i ise bir kez daha yedek başlattı.

Milan'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Thiaw, 39. dakikada Alvaro Morata ve 73. dakikada Reijnders kaydetti. Real Madrid'in tek sayısı ise 23. dakikada penaltıdan Vinicius Jr ile geldi.

Bu skorun ardından 6 puanda kalan Real Madrid, 17. sırada yer alırken, aynı puandaki Mişlan 18. basamakta yer buldu.

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ARDA GÜLER OYUNA GİRMEDİ

Arda Güler'i ısınmaya gönderen Ancelotti, tercihlerini milli yıldızımızdan yana kullanmazken Rodrygo, Dani Ceballos, Fran García ve Brahim Díaz'ı sahaya sürerek 5 değişiklik hakkını tamamladı.

BİR SÜRPRİZ DAHA: CITY!

Gecenin bir diğer sürpriz maçında Manchester City, deplasmanda Sporting ile karşılaştı.

Jose Alvalade Stadı'nda oynanan maçta Sporting, Manchester City'yi 4-1'lik skorla mağlup etti.

VIKTOR GYÖKERES HAT-TRİCK YAPTI

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 38, 49 ve 80. dakikalarda Viktor Gyökeres, 46. dakikada Araujo kaydetti. Manchester City'nin tek sayısı ise 4. dakikada Phil Foden'dan geldi.

Sporting'in İsveçli yıldızı Viktor Gyökeres, Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. golünü kaydetti.

HAALAND PENALTI KAÇIRDI!

Manchester City'de Erling Haaland, 69. dakikada kazanılan penaltı atışında direği nişanladı.

Bu skorun ardından 3. galibiyetini alan Sporting, 10 puanla 2. sırada yer aldı. İlk kez yenilen City ise 7 puanla 6. basamakta yer buldu.

NURİ ŞAHİN'DEN BİR İLK

Teknik direktörlüğünü Nuri Şahin'in yaptığı Borussia Dortmund, Sturm Graz'ı ağırladı.

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Signal Iduna Park'ta oynanan müsabaka, Dortmund'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 85. dakikada Donyell Malen kaydetti.

Bu skorun ardından 3. galibiyetini alan Alman ekibi, 9 puanla 4. sıraya yerleşti. Henüz puanı bulunmayan Sturm Graz ise 32. basamakta yer buldu.

Öte yandan Nuri Şahin, Borussia Dortmund tarihinde iç sahada çıktığı ilk yedi resmi maçı kazanan ilk teknik direktör oldu.

LIVERPOOL DOLUDİZGİN! DURDURULAMIYOR...

Sahasında Alman ekibi Bayer Leverkusen ile karşılaşan Liverpool, Luis Diaz'ın 3, Cody Gakpo'nun da 1 golüyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4. maçı da kazanan Arne Slot'un öğrencileri puanını 12'ye yükseltti.

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Eski takımına karşı teknik direktör olarak mücadele eden Xabi Alonso, Devler Ligi'nde ilk mağlubiyetini aldı ve 7 puanda kaldı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE:

PSV (Hollanda)-Girona (İspanya): 4-0

Slovan Bratislava (Slovakya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-4

Real Madrid (İspanya)-Milan (İtalya): 1-3

Liverpool (İngiltere)-Bayer Leverkusen (Almanya): 4-0

Borussia Dortmund (Almanya)-Sturm Graz (Avusturya): 1-0

Sporting (Portekiz)-Manchester City (İngiltere): 4-1

Lille (Fransa)-Juventus (İtalya): 1-1

Celtic (İskoçya)-Leipzig (Almanya): 3-1

Bologna (İtalya)-Monaco (Fransa): 0-1