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Voleybol
AA
Haber Giriş: 08.10.2020 - 21:34 | Son Güncelleme:

UVC Holding Graz 0-3 Halkbank

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UVC Holding Graz 0-3 Halkbank
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Voleybol CEV Erkekler Challenge Kupası 2. tur ilk maçında Halkbank, deplasmanda Avusturya'nın UVC Holding Graz takımını 3-0 yendi.

Graz kentindeki Raiffeisen Sportpark'ta oynanan karşılaşmayı Halkbank, 25-16, 28-26 ve 25-21'lik setlerle 3-0 kazanarak avantaj yakaladı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 15 Ekim Perşembe günü Ankara'da oynanacak.

Halkbank turu geçmesi durumunda son 32 turunda İsrail'in Hapoel Kfar Saba takımıyla karşılaşacak.

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