Usta yorumcular Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'u yazdı: Sergen Yalçın, Orkun kadar kabahatli!

Haberin Devamı

Hürriyet yazarları Uğur Meleke, Güntekin Onay, Fırat Aydınus ve Mehmet Arslan, Futbol Konseyi'nde haftanın gelişmelerini masaya yatırdı.

1-) İki derbili haftanın kazananı F.Bahçe... Beşiktaş’ı epik bir maçta yenen F.Bahçe’yi nasıl buldunuz? Tedesco artık takımını yarışa soktu mu ?

MEHMET ARSLAN: 10 KiŞi KALAN RAKiBi BiREYSEL ÇABAYLA GEÇTi

Orkun o kırmızıyı görmese, “F.Bahçe yarıştan koptu mu?” diye değişecekti soru. Evet, mücadele gücü yükseldi F.Bahçe’nin. Ama Tedesco’ya sormak isterim, “Bu oyun G.Saray’a karşı yeterli mi?” Benim yanıtım hayır. Sadece iyiye gidiyorlar, şampiyonluğa değil. 10 kişi kalmış rakibi ikinci yarıda bireysel çaba ve hata ile geçebildiler.

FIRAT AYDINUS: FENERBAHÇELiLER ÖZ ELEŞTiRi DE YAPMALI

Rakibi 10 kişi kaldıktan sonra ilk yarının sonuna kadar sabırlı oynayıp 2 farklı skoru eşitlemesi, Fenerbahçe adına önemli bir başarı. Bu, madalyonun olumlu tarafı. Fakat ilk 25 dakikadaki oyun ve skor açısından yaşanan kırılganlık da madalyonun diğer yüzü. Fenerbahçelilerin bu kısmı da dikkate alıp öz eleştiri yapmaları gerekiyor.

Haberin Devamı

GÜNTEKİN ONAY: ESKiYE ORANLA MÜCADELE GÜCÜ DAHA YÜKSEK

Tedesco, her şeyden önce ideal bir 11 buldu. Eskiye oranla mücadele gücü daha yüksek, yeteneği kısıtlı ama savaşçı bir takım var sahada. Asensio dışında hücumda rakibi tehdit edebilecek bir tek Kerem var, onun da oyun istikrarı yok. Fenerbahçe çok önemli bir zafer

UĞUR MELEKE: YENi ORTA SAHAYLA ROTAYI YUKARIYA ÇEViRDi

Dört maçlık galibiyet serisi elbette önemli. Göreve getirildiğinde F.Bahçe kaosunun altından kalkmada sıkıntı yaşayabileceğini düşündüğüm Tedesco gayet iyi gidiyor. Ali Koç ve Mourinho’nun bıraktığı enkazın kaldırılması hiç kolay değildi, özellikle kurduğu İsmail-Edson-Asensio orta sahasıyla takımının rotasını yukarıya doğru çevirdi.

2-) Beşiktaş'ın 2-0 öne geçtiği derbide F.Bahçe’ye mağlup olmasını sadece kırmızı karta mı, yoksa bundan farklı faktörlere mi bağlarsınız?

Haberin Devamı

UĞUR MELEKE: FUTBOL KARiYERiNDE GiZLi KAHRAMANLIĞIYLA iSiM YAPTI

Tabii ki ki Orkun Kökçü’nün 25’te gördüğü kırmızı kart maçın kırılma anı. Normalde futbol kariyeri boyunca çalışkanlığıyla, çabasıyla, gizli kahramanlığıyla isim yapmış Orkun’un üzerine Beşiktaş’ta spotların bu denli dönmesi, beklentinin bu kadar artması oyuncuda bir doz aşırı motivasyon oluşturdu. Ancak Orkun kadar kabahatli bir başka isim de, kendisine en çok ihtiyaç duyulan anda gördüğü lüzumsuz kırmızı kartla takımını 65 dakika yalnız bırakan Sergen Yalçın.

MEHMET ARSLAN: 11 HAFTADA 2 KIRMIZI KART GÖRENDEN KAPTAN OLMAZ

Sadece kırmızı karta bağlanabilir tabii ki. Ama sadece bu maç için geçerli olur bu. Açık yazayım; alınan yenilgiler futbolcuların da, teknik ekibin de dengesini, kimyasını bozdu. İddia ediyorum; Sergen Yalçın kenarda sakin kalmayı başarabilse 10 kişiyle de olsa kaybetmezdi bu maçı Beşiktaş. Çünkü Fenerbahçe bu maçı kazanacak ve hak edecek bir futbol oynamadı. Ama dedim ya, Sergen Yalçın bile bu sezon alınan kötü sonuçlardan son derece olumsuz etkilenmiş. Derbide o da öfkesine hakim olamadı. Demek ki neymiş; 11 haftada 2 kırmızı kart gören oyuncudan kaptan olmazmış!

Haberin Devamı

GÜNTEKİN ONAY: ORKUN ATILMASA BELKi DE DAHA FARKLI BiR SKORA GiDECEKTi

Beşiktaş için harika bir başlayan bir derbi idi. İlk 22 dakikada 2-0’lık skor ve ardından Orkun’un anlamsız ve gereksiz kırmızı kartıyla mahvolan bir şölen. Beşiktaş, Orkun atılmasa tüm momentumu yakalamış, belki de daha farklı bir skora gidecekti. Bir kişi eksik kaldıktan sonra Sergen Yalçın’ın orta sahaya yaptığı geç hamle Beşiktaş’ın tüm kontrolü kaybetmesine neden oldu. Zaten Fenerbahçe baskı kurduktan sonra 2-1’i bulunca maçı çevirebileceğine inandı. Sergen Hoca’nın oyundan atılması da Beşiktaş’ı etkiledi. Siyah beyazlılar, son haftalarda kaybettiği 10 puanın hepsini güle oynaya alabilecekken hiçbir maçı kazanamadı ve yarıştan koptu.

Haberin Devamı

FIRAT AYDINUS: ŞARTLAR DEĞiŞTiĞiNDE GEREKLi AKSiYONU ZAMANINDA ALAMIYOR

Mağlubiyet sadece, bir kişi eksikle oynamanın değil, eksik kaldıktan sonra doğru reaksiyonu gösterememenin de sonucunda geldi. Panik hali ve gereksiz agresiflik Beşiktaş’ın aleyhine işledi. 1-0 önde olup rakibinin bir kişi eksik kaldığı Galatasaray derbisinde de, önceki gün 2-0 öne geçip bu sefer kendisinin eksik kaldığı andan itibaren Fenerbahçe maçının ortak paydası şu: Şartlar değiştiğinde gerekli aksiyonu zamanında alamamak. Tabii bunda kadronun yeterli olup olmaması da ayrı bir tartışma konusu.

3-) Galatasaray, Süper Lig’deki ikinci puan kaybını Trabzonspor karşısında yaşadı. Sizce sarı kırmızılılar Ajax sınavına hazır mı?

Haberin Devamı

MEHMET ARSLAN: G.SARAY, AJAX’IN YAŞADIĞI KRiZi iYi DEĞERLENDiRMELi

Barış Alper Yılmaz gibi bir oyuncuya sahip olmak için çırpınır Türkiye’de her takım. Ama Galatasaray taraftarı onu ıslıklıyor. Her oyuncunun hata yapma, kötü oynama hakkı var. Bu protestoları ne takım ne de Barış Alper hak ediyor. Galatasaray’ı bu ligde ancak Galatasaray geçebilir. Bu şu demek; eğer kendi içinde bir kriz yaşamazsa, çok rahat şampiyon olur Galatasaray. Ajax bir kriz yaşıyor. Bu maçı kazanmak demek 9 puana ulaşmak demek. Kalan maçlarla birlikte Galatasaray’ın ilk 8 şansı var.

FIRAT AYDINUS: RAKiBiN ‘TAMAM YA DA DEVAM’ MAÇINA ÇIKACAĞI UNUTULMAMALI

Trabzonspor maçında özellikle ikinci 45 dakikada oyunda üstünlük kurmayı başaran Galatasaray, yaptığı hamlelere rağmen bu üstünlüğü skora yansıtamadı. Hollanda Ligi’nde istikrarlı bir grafik çizemeyen Ajax ise, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3 mağlubiyetle son sırada yer alıyor. Sadece 1 gol atabilen ve kalesinde 11 gol gören Hollanda temsilcisi için bu karşılaşma ‘ya tamam ya devam’ niteliğinde olacak. Buna karşın son iki maçını kazanan sarı kırmızılılar, görüntü itibarıyle rakibinden bir adım önde olsa da bu ‘son şans’ durumunu dikkate alarak sahaya çıkacaktır.

UĞUR MELEKE: TRABZONSPOR MAÇININ iKiNCi YARISINDAKi OYUN TATMiN EDiCiYDi

Trabzonspor karşısında ilk yarıdaki Galatasaray’ın temposu ve pas hızı yetersizdi. Bunda da ideal orta üçlüsünün ikisinin (İlkay Gündoğan ve Lemina’nın) yerinde merkezde başka oyuncuların olması önemli bir faktördü bence. Ancak özellikle 60’tan sonra, sırasıyla Kaan, İcardi ve Jakobs’un oyuna dahil olmalarıyla yükseldi Galatasaray’ın oyunu. Son yarım saatte rakip ceza alanında topla oynamada 20’ye 4 üstünlük kurdular. 14 de şut attılar. Galatasaray’ın ikinci devredeki oyunu tatmin ediciydi bence.

GÜNTEKİN ONAY: AMSTERDAM ARENA’DA OYNAMAK HiÇBiR ZAMAN KOLAY DEĞiLDiR

Galatasaray, Davinson Sanchez’i ve İlkay Gündoğan’ı fazlasıyla aradı. Sarı kırmızılılarda bir dinamizm eksikliği var. Barış Alper formsuz. Yunus forvet arkasında yetersiz. Osimhen santrfor pozisyonunda yalnız. Hal böyle olunca organize bir Trabzonspor karşısında beklentilerin altında kaldılar. Ajax maçı Galatasaray için çok önemli bir dönüm noktası. Her ne kadar Ajax formsuz olsa da, Amsterdam Arena’da oynamak kolay değil. Galatasaray sabırlı ve dengeli bir oyun oynamak zorunda.

4-) Trabzonspor, lider G.Saray’ı durdurup puan farkını 5’te tuttu. Fatih Tekke sonucu olumlu değerlendirdiğini söyledi. Siz nasıl buldunuz Trabzon’u?

FIRAT AYDINUS: KiMYA TUTUNCA KISA SÜREDE TAKIM KiMLiĞi OLUŞTU

Trabzonspor, Galatasaray gibi topa hükmetmeyi seven bir takıma karşı, üstelik deplasmanda olmasına rağmen 90 dakika boyunca planına sadık, disiplinli ve kolektif bir oyun sergiledi. Ligin ilk 11 haftasında yalnızca bir mağlubiyet aldılar. O da henüz 20. dakikada Okay’ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldıkları Fenerbahçe deplasmanında. Tek başına bu istatistik bile aslında Trabzonspor’un bu sezon ne kadar hızlı bir şekilde bir takım kimliği oluşturduğunun göstergesi. Yeni transfer edilen isimlerle kurulan bu kadroda hem futbolcuların hem de Fatih Tekke’nin kimyasının kısa sürede tutması, bu başarılı performansın en önemli nedenlerinden biri.

GÜNTEKİN ONAY: HÜCUMDA YARATICILIK SORUNUNU ÇÖZERSE DAHA GÜÇLÜ OLUR

Trabzonspor bir oyun istikrarı yakaladı. Özellikle takım savunmasını iyi yaptığını görüyoruz. Fatih Tekke takımını yeni oluşmasına rağmen her geçen gün geliştiriyor. Hücumda eksik olan çeşitlilik ve yaratıcılık sorununu da çözebilirse daha iddialı ve güçlü bir Trabzonspor göreceğiz. Özellikle Oulai ve Batagov genç olmalarına rağmen son derece olgun, saha içinde ne yaptığını bilen futbolcular. Oulai’yi Fransa 2. Ligi’nden kim izleyip bulduysa tebrik etmek lazım. Zubkov’un da Galatasaray maçında tekrar kendini bulmuş olması Trabzonspor açısından önemli. Formda bir Zubkov her maçı kazandıracak kalitede.

MEHMET ARSLAN: YARINLAR iÇiN UMUT VEREN GENÇ VE BAŞARIYA AÇ BiR EKiP

Fatih Tekke saygıyı hak eden bir performans sergiliyor. Liverpool’un bile çıkamadığı stattan başı dik ayrılıyorlar. Bu sezon hiç tahmin etmediğimiz bir performansa ulaştılar. Kaldı ki, bu takım gelişmeye açık, yarınlar için umut veren genç, yetenekli ve başarıya çok aç oyunculara sahip. Bana göre bu sezon şampiyon olmaları zor. Ama bu ekonomik dezavantaja rağmen, İstanbul takımlarıyla birlikte şampiyonluk mücadelesi vermeleri bile gerçekten büyük başarı.

UĞUR MELEKE: FATiH TEKKE OYUNA MÜDAHALE ETMEKTE BiRAZ GEÇ KALDI

Trabzonspor'un ilk devredeki oyunu etkileyici denilebilir. Özellikle Oulai-Folcarelli ikilisinin Galatasaray orta sahasının düzenini aksattığını söyleyebiliriz. Duran toplarla da olsa birkaç pozisyon ürettiler ilk devrede. Ancak ikinci yarıda Okan Buruk her yaptığı değişiklikle takımını ileriye taşırken, Fatih Tekke’nin müdahalede biraz geç kaldığını düşünüyorum. Yine de yepyeni ve çok genç bir kadroyla Tekke’nin 11 müsabakada topladığı 24 puan etkileyici.