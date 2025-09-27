Haberin Devamı

Galatasaray, Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında konuk olduğu Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek ligde 7'de 7 yaptı.

Sarı-kırmızılılara 3 puanı getiren golü 23. dakikada Arjantinli yıldızı Mauro Icardi kaydetti.

Galatasaray, bu sonuçla Süper Lig'de çıktığı üst üste 7 maçta da galibiyet aldı ve 21 puana ulaştı. Haftaya en yakın takipçisinin 6 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, maç fazlasıyla 9 puanlık fark yakaladı.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN KRİTİK KURTARIŞLAR

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, yaptığı kurtarışlarla takımının galibiyetinde başrolü oynadı.

Sarı-kırmızılı ekibin yaklaşık 30 milyon avro bonservisle Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı milli file bekçisi, Alanyaspor mücadelesine yaptığı kurtarışlarla damga vurdu.

Uğurcan, müsabakayı 8 kurtarışla tamamlayarak galibiyeti getiren oyuncu oldu. Tecrübeli file bekçisi, Süper Lig kariyerindeki bireysel kurtarış rekorunu egale etti.

İLK 7 MAÇTA 19 GOL ATTI, 2 GOL YEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 7 maçta 19 kez rakip ağları sarstı.

İlk 2 haftada Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada Çaykur Rizespor'u 3-1 ve beşinci haftada Eyüpspor'u 2-0, altıncı haftada Konyaspor'u 3-1 yendi.

Son olarak Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, toplamda 19 gole ulaştı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 7 maçta Çaykur Rizespor ile Konyaspor'dan birer gol yedi ve 5 maçta kalesini gole kapadı.

ICARDI, SÜPER LİG'DE 6 MAÇTA 5 KEZ FİLELERİ HAVALANDIRDI

Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon süre aldığı 6 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

Geçen sezon 7 Kasım 2024 tarihinde Tottenham ile oynanan maçta sakatlanarak uzun süre forma giyemeyen Icardi, sahalara dönmesiyle gollerini sürdürdü.

Arjantinli yıldız, 2. haftadaki Fatih Karagümrük, 4. haftadaki Çaykur Rizespor, 5. haftadaki Eyüpspor ve 6. haftadaki Konyaspor maçlarında rakiplerine birer gol attı.

Son olarak Alanyaspor ağlarını da sarsan Icardi, 4'ü üst üste olmak üzere 6 müsabakanın 5'inde rakip fileleri birer kez havalandırdı.

VICTOR OSIMHEN DÖNDÜ

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, sakatlığının ardından Alanyaspor karşılaşmasıyla sahalara döndü.

Nijerya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen, ayak bileği bağlarındaki orta düzeyde gerilme ve kanama sebebiyle sarı-kırmızılı takımın Eyüpspor, Eintracht Frankfurt ve Konyaspor ile yaptığı maçlarda görev alamamıştı.

Osimhen, Alanyaspor'a karşı 84. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

GALATASARAY'IN KAZANMA SERİSİ 15 MAÇA ÇIKTI

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 15 maçından galibiyetle ayrıldı.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 15 karşılaşmayı kazandı.

Galatasaray, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 41 kez sarsarken, sadece 4 gol yedi.

MEHMET ARSLAN VE UĞUR MELEKE'DEN GALATASARAY DEĞERLENDİRMESİ

Galatasaray'ın Alanyaspor karşısında aldığı galibiyeti ve Liverpool maçı öncesi son durumunu Hürriyet yazarları Mehmet Arslan ile Uğur Meleke, bugün kaleme aldıkları köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar;

MEHMET ARSLAN: SEÇME ŞANSIM OLSA GEÇEN YILIN GALATASARAY'INI TERCİH EDERDİM

Ligin ilk 6 haftası itibariyle, (Alanya maçı ile 7) seçme şansım olsaydı, geçtiğimiz sezonun Galatasaray’ını, bu sezonun Galatasaray’ına tercih ederdim.

Ön alan baskısı, tempo ve kaybettiği topu kazanma hızı açısından geçen yılın çok gerisindeydi Galatasaray. İlk 6 haftada. Karagümrük, Rize ve Konya maçlarında bu zaafları (skora yansımadı ama) net göründü.

Dün akşam Alanya maçını biraz da bu gözle izledim. Beşiktaş’ı yenen, Fenerbahçe’den Kadıköy’de puan alan Alanyaspor maçı Galatasaray için ciddi bir sınavdı. Savunmada verdiği pozisyonun, ürettiği gol pozisyonundan daha fazla olduğu bir ilk yarı izledik. İkinci yarıda tablo daha da kötüydü. Galatasaray ne zaman ön alanda baskı oluşturmaya çalışsa, orta alandaki boşluktan pozisyon verdi. Geçtiğimiz sezon bu zaafları hemen hemen hiç yaşamamışlardı.

ATILAN GOL KALİTENİN SAHAYA YANSIMASIYDI

İlk 45 dakikayı farklı kılan isim kuşkusuz Singo’ydu. Singo-İcardi ikilisinin ürettiği gol “kalitenin tam anlamıyla sahaya yansımasıydı. Singo’nun 23. dakikadaki şovunda, hangisi daha güzeldi karar veremedim.

· Hızı ve temposu mu.

· Attığı mükemmel çalım mı.

· Harika gol pası mı. Ve elbette İcardi. Kilolu mu, evet. Ama golcü. Goldeki şık dokunuşu, buram buram kalite kokuyordu.

ALANYASPOR AFFEDER İNGİLİZLER AFFETMEZ

7 maçta 21 puan toplayıp, 19 gol atıp 2 gol yiyen Galatasaray kayıpsız ilerliyor. Alanya maçını biraz da şansın yardımı ile geçtiler. Dakikalar 90’ı gösterdiğinde 2 direkten dönen top ve kaleci Uğurcan’ın tam 8 kurtarışı vardı. Sarı kırmızılar bu maçı kaliteli oyuncu farkı ve savunma direnci ile Alanyaspor’un şanssızlığı sayesinde kazandı. Buna rağmen ligde rakibi yok Galatasaray’ın. Ne eksik transferleriyle Beşiktaş, ne de adeta yürüyerek oynayan Fenerbahçe bu halleriyle onları yakalayamaz. Ama “Şampiyonlar Ligi için, hele Liverpool maçı için bu futbol yeter mi” derseniz yanıtım hayır olur. İkinci yarıda Alanyaspor’un yakaladığı pozisyonları İngilizler affetmez.

UĞUR MELEKE: "LIVERPOOL ÖNÜNE ÜÇLÜ SAVUNMAYLA ÇIKILIRSA FELAKET OLABİLİR"

Okan Buruk Buruk’un son 4 resmi maçtaki savunma göbeği seçimleri şöyle: Eyüp maçı Davinson-Abdülkerim... Frankfurt’ta Singo-Davinson... Konya maçı Singo-Abdülkerim... Alanya’da Singo-Davinson-Abdülkerim üçlüsü...

Savunma göbeği istikrar işi. Forvetlerinizi döndürerek oynatmanız size çok hasar vermeyebilir ancak savunma merkezi uyum ister. Buruk’un 4 resmi maçta 4 değişik savunma göbeğiyle oynamasına anlam veremiyorum. Eğer Galatasaray, Liverpool maçına da üçlü savunmayla çıkacaksa bunu son derece riskli buluyorum. Büyük teknik adamlar büyük maçlarda büyük kararlar vermez, tam aksine onu sıradan bir günmüş gibi ele alır ve en iyi bildiği modelle çıkar sahaya.

AYNI SUDA ÜÇ KERE YIKANILMAZ

Okan Buruk’un özellikle Avrupa’da büyük maçlar öncesi rakibi şaşırtayım derken kendisinin şaşırdığı birçok hadise hatırlıyoruz geçmişte. Ağustos 2024’te Young Boys maçları döneminde niyeyse bir 4-4-2 rüzgarına kapıldı kamuoyu. Okan Buruk oturmuş düzenini anlamsızca bozdu, İcardi-Batshuayi ikilisiyle oynayıp sıradan bir takım olan Young Boys’a elendi.

Benzer bir tuhaflık, geçtiğimiz sezon AZ Alkmaar maçlarında da yaşandı. Cuesta’yı doğru düzgün tanımadan-etmeden ilk 11’e sokma acelesi. Cuesta’yı listeye yazmak için Lemina’nın dışarıda bırakılması. Yine durup dururken bir üçlü savunma garabeti. Galatasaray pekala eleyebileceği AZ Alkmaar’a karşı hüsran yaşadı bu kez de. Eğer Okan Buruk bu salı da aynı riskleri alırsa, Liverpool önüne takımını çok da fazla test etmedikleri, alışık olmadıkları 3-4-3 ile çıkarırsa, ben bayağı endişe duyuyorum bu ihtimalden. Sarı-kırmızılılar dün Alanya’da kazandı ama istatistiklere baktığınızda ev sahibinin Galatasaray savunmasını bayağı zor durumlara düşürdüğünü görebilirsiniz.

Maestro’nun, Ogundu’nun, İbrahim’in, Hwang’ın, Ruan’ın, Mounie’nin ve Yusuf’un kaçırdığı net pozisyonlar var. Müsabakayı Alanya şutlarda 22-7, kornerlerde 6-0, rakip ceza alanında topla buluşmada 31-10 üstünlükle tamamladı. Tek eksikleri goldü. Salı akşamı bu 3-4-3 fantezisinde ısrar edilirse, Liverpool, Alanya kadar cömert olmayabilir gol pozisyonlarında.