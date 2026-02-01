Usta yazarlardan galibiyet sonrası dikkat çeken Beşiktaş sözleri: 'Tadilat süreci bitmek bilmeyen bir bina gibi!' , 'Beşiktaş'ın transferlere ihtiyacı var'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, 23. dakikada Deniz Türüç'ün attığı golle 1-0 geriye düştüğü maçı 34. dakikada Vaclav Cerny ve 77. dakikada Orkun Kökçü'nün attığı gollerle 2-1 kazanarak puanını 36'ya yükseltti.

ASLLANI İLK MAÇINDA 6 DAKİKA SAHADA KALDI

Beşiktaş'ın dün Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladığı Kristjan Asllani, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk maçında unutulmaz anlar yaşadı.

76. dakikada Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil olan siyah-beyazlı oyuncu 1 dakika sonra Orkun Kökçü'nün attığı golün öncesindeki ortayı yaptı.

80. dakikada Deniz Türüç'e faul yapan Asllani, VAR incelemesinin ardından 82. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edilirken bu kart Arnavut oyuncunun kariyerindeki ilk kırmızı kart oldu.

YENİLMEZLİK SERİSİ 11 MAÇ OLDU

Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 11 maçta rakiplerine yenilmedi.

Bu sezonun ilk yarısında evinde 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 9, kupada da 2 maça çıkan siyah-beyazlılar, bu süreçte rakiplerine yenilmedi.

DOLMABAHÇE'DE İKİNCİ KEZ SERİ YAPTI

İç sahada bu sezon oynadığı ilk 3 maçı kazandıktan sonra oynadığı 4 müsabakayı kazanamayan siyah-beyazlı ekip, Konyaspor'u mağlup ederek ikinci kez üst üste Tüpraş Stadı'nda 3 maçı kazandı.

İSTİFA PROTETOLARI DEVAM ETTİ

Serdal Adalı yönetimini maç öncesinde protesto eden Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşma oynanırken de protestolarını sürdürdü.

Her fırsatta yönetimim istifaya davet eden siyah-beyazlı futbolseverler, istifaya yönelik tezahüratlarda bulunurken, maç öncesinde tribüne çağırıp alkışladıkları Sergen Yalçın'a yönelik olarak da "Takım niye oynamıyor?" diye tezahürat yaptı.

Siyah-beyazlı taraftarların bir kısmı maçın sona ermesinin ardından tribünlerden çıkmayarak protestolarını sürdürdü.

GÜNTEKİN ONAY VE UĞUR MELEKE'DEN BEŞİKTAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Beşiktaş'ın Konyaspor karşısında aldığı 2-1'lik galibiyeti ve siyah-beyazlıların kadro yapılanmasına dair transfer gündemini Hürriyet yazarları Güntekin Onay ve Uğur Meleke bugün kaleme aldıkları köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar;

GÜNTEKİN ONAY: "BEŞİKTAŞ'IN TRANSFERLERE İHTİYACI VAR!"

Her şeyden önce Beşiktaş’ın galibiyeti hak ettiğini vurgulayalım. Gökhan Sazdağı’nın ofsaytı bozduğu ve kaleci Ersin’in de hatalı çıkışla Deniz Türüç’ün işini kolaylaştırdığı pozisyonda gelen Konyaspor golüne rağmen siyah beyazlılar, beraberlik için baskıyı artırdı.

Son haftaların formda ismi Orkun Kökçü’nün dün bir kez daha sorumluluk aldığına ve takımına liderlik yaptığına tanık olduk. İlk yarıda 1 topu direkten dönen Orkun, Cerny’nin beraberlik sayısını da hazırladı. Ayrıca Cengiz Ünder’e çok net bir pozisyonda adeta “al da at” diyen Orkun, takımının galibiyet golüne de imza attı.

MUSTAFA’YA 7 KEZ FAUL YAPILDI

Dün Beşiktaş’ta savaşmayan, çalışmayan futbolcu yoktu. 2 bireysel hata dışında Konyaspor Beşiktaş’ı çok da fazla tehdit edemedi. Eldeki kadro ile ve bu kulübe ile alınan bu galibiyeti asla küçümsememek gerekiyor. Dün ilk 11’de şans bulan Mustafa Hekimoğlu dün rakip stoperlerle çok boğuştu ancak genç santrfor Konyaspor savunmacıları tarafından sürekli faule maruz kaldı, şöyle ki hakemin sadece verdiği 7 tane faul var Mustafa’ya yapılan.

KRİSTJAN ASLLANI İÇİN BİRAZ BEKLEMEK LAZIM

İlk maçında oyuna girdikten 5 dakika sonra Asllani kırmızı kart gördü, Arnavut futbolcu hırslı, sert agresif ve 2 ceza alanı arasında görev yapan bir orta saha. Ancak oynadığı kısa süre içinde Beşiktaş’ın gol bulduğu atakta etkili bir orta yaptı, dün göremedik ancak Asslani için bir süre daha beklemeliyiz. Dün yeniden formasına kavuşan Ndidi’nin dönüşü de Beşiktaş açısından önemli çünkü siyah beyazlıların o pozisyonda alternatifi bir oyuncusu yok. Beşiktaş’ın transferlere ihtiyacı var. Herkes santrfor bekliyor, sol bek sağ bek bekliyor, ancak şu bir gerçek ki Beşiktaş’ın iyi bir kaleciye de ihtiyacı var.

UĞUR MELEKE: "BEŞİKTAŞ FUTBOL TAKIMI, TADİLAT SÜRECİ BİTMEK BİLMEYEN BİR BİNA GİBİ!"

Beşiktaş futbol takımı, tadilat süreci bitmek bilmeyen bir bina gibi. Yıkımı büyük ölçüde tamamladılar ancak yeniden inşa konusunda sorunlar yaşanıyor. Son bir ay içinde takımdan Rafa Silva, Abraham, Paulista, Mert, Demir Ege, Svensson ve Jurasek ayrıldı. Gelen oyuncu sayısı iki. Takımda tek sol bek, üç stoper kalmıştı. Oraya Yasin Özcan eklendi. As kaleci yok, as santrfor yok. Gökhan-Taylan’lı sağ bek rotasyonunun yeterliliği de tartışılır.

Geçen hafta Eyüp önünde Beşiktaş kulübesinde 21 yaş üstü sadece 3 futbolcu vardı. Dün de Konya karşısında en uçta Mustafa başladı. Kulübede de skoru değiştirmek için başvurabilecekleri iki adam vardı yalnızca (Jota ve Rashica).

Tabii ki kadronun bu denli daralması biraz da Sergen Yalçın’ın tercihi. Elde başka Silva yok. Ersin’in Mert’ten, Gökhan’ın Svensson’dan ne kadar iyi olduğu tartışılır. Ancak sebepler ne olursa olsun, varılan nokta bu.

İKİ GOLDE DE AYNI İSİM

Beşiktaş'ın yeni oluşan kadrosunun daha genç olduğu da bir gerçek. Dün sahaya çıkan ilk 11’in yedisi 25 yaş altıydı. Transfer edilen iki oyuncu da genç: Yasin Özcan 19, Kristjan Asllani 23 yaşında. Dikkat çekici bir başka detay da, dün 11’de tam sekiz yerli futbolcunun forma giymesi.

Beşiktaş'taki bu köklü değişim şüphesiz ki birçok sancıyı da taşıyor beraberinde. Dün tribünlerden organize bir protesto sesi yükseldi mesela. Beşiktaş maçın ilk yarısını daha iyi oynadı, 1 gol attı, iki topu direkten döndü, 5 kez Bahadır’a takıldı. İkinci devrede tablo biraz daha netameliydi, son 15 dakikayı da bir kişi eksik oynadılar hatta.

Ancak Beşiktaş’ta bu denli fırtınalı dönemler yaşanırken, olan bitenden neredeyse hiç etkilenmeyen, her geçen gün ıslık çalarak oyununu geliştiren bir adam var: Orkun Kökçü... Gurbetçi futbolcu geçtiğimiz hafta Eyüp önünde ilk sayısını yapmıştı, Konya karşısında da iki golün kalbindeydi. Orkun’un yükselen formu şu anda Beşiktaş adına en güzel haber.

Eyüp önünde 60’ta, dün de 75’te oyundan çıkarılmasına rağmen Cerny de Beşiktaş’ın iyileri arasındaydı yine.