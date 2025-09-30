Haberin Devamı

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1 mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Rafa Silva, 10. dakikada Vaclav Cerny ve 90+3. dakikada Oleksandr Syrota (kendi kalesine) kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise 50. dakikada Tayfur Bingöl kaydetti.

RAFA SİLVA GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rafa Silva, Kocaelispor karşısında da fileleri havalandırdı.

Eyüpspor'la oynanan sezonun ilk lig maçında son dakikada attığı golle siyah-beyazlı ekibe 3 puanı getiren isim olan tecrübeli oyuncu, Zecorner Kayserispor karşısında da hat-trick yaparak 4-0 Beşiktaş üstünlüğüyle sona eren müsabakada galibiyetin mimarı oldu.

Kocaelispor karşısında da 4. dakikada yakaladığı fırsatı gole çevirmeyi başaran Portekizli yıldız, ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.

CERNY GOLLE TANIŞTI

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Vaclav Cerny, siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.

10. dakikada Ndidi'nin kafayla kendi yarı sahasından Kocaelispor savunmasının arkasına attığı topa hareketlenen Cerny, kaleci Jovanovic'in ceza sahası dışında elle müdahalesine rağmen topu alarak boş kaleye gönderdi.

Siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşayan Cerny, Başakşehir maçında El Bilal Toure'nin attığı golün pasını vermişti.

DOLMABAHÇE'DE YİNE KAYBETMEDİ

Bu sezon ligde ev sahibi olduğu maçlarda rakiplerine üstünlük kuran Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda yine galip geldi.

Sezonun ilk lig maçında Eyüpspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 2-1 mağlup ederken bir sonraki ev sahibi olduğu maçta Başakşehir'i aynı skorla geçti.

Beşiktaş, Kocaelispor'u da yenerek Dolmabahçe'de oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip ayrıca bu 3 maçın uzatma dakikalarında da rakip fileleri havalandırmayı başardı.

HÜRRİYET YAZARLARI DEĞERLENDİRDİ

Hürriyet yazarları Güntekin Onay ve Uğur Meleke de bugün kaleme aldıkları köşe yazılarında, Beşiktaş'ın Kocaelispor galibiyetini değerlendirdi. İşte o yazılar...

GÜNTEKİN ONAY: "MÜTHİŞ BAŞLADI, İKİNCİ YARI ACI ÇEKTİ!"

Sergen Yalçın, büyük takımın bir iç saha maçında nasıl başlaması gerektiğini biliyor. Siyah beyazlılar, ilk 20 dakika öyle yüksek yoğunluklu bir pres ile başladı ki bu bölümde 2 gol ve 2 de pozisyon buldu. Cerny-Abraham-Rafa Silva ve Toure Kocaelispor savunmasını çıkartmadılar. Orta alanda Orkun ve N’didi de bu baskıya katıldı ve paslarıyla oyunu çok iyi yönlendirdiler. Orkun oyun zekasını ve kalitesini gösterdi ancak dakikalar geçtikçe yorulan Beşiktaş, çok fazla geriye koşmak zorunda kaldığı için daha da fazla enerji tüketti.

Siyah beyazlı takımın 3 gün arayla 2’nci maçına çıkmışl olması da ikinci yarıda bu kadar bocalamasının nedenlerinden biri olabilir.

SERGEN YALÇIN FORMÜL BULMALI

Sergen Yalçın’ın, prese dayalı futbolun süresini artırmanın ve skor olarak oyunu tutmanın formüllerini bulması gerekiyor. Beşiktaş gibi bir takımın evindeki bir maçta oyunun kontrolünü bu kadar rakibe vermemesi gerekiyor. Hadi diyelim kontrolü ve dengeyi kaybettin, ancak dün Kocaelispor’un arkada bıraktığı alanları kullanıp geçişlerle skoru artırmak bu tip maçlarda olmazsa olmaz.

Beşiktaş’ın kontraatak oyununa mahkûm olması tabii ki Kocaeli’nin baskısı ve fizik kalitesinden de kaynaklandı ancak asıl neden bağlantı oyuncusu konumundaki Rafa Silva nın çok hızlı bir şekilde kaleye gitme ve arkadaşlarını da dikine oynamaya yönlendirmek istemesinden kaynaklandı. Oyuna ikinci yarıda giren Jota da etkili ve gayretliydi. Ancak Abraham ve Toure sırtı dönük oyunu öğrenmek zorunda.

DIJKSTEEL OLAĞANÜSTÜ OYNADI

Dün Kocaelispor’un sağ beki Dijksteel, olağanüstü bir performans gösterdi. Son dönemde bu kadar güçlü ve dayanıklı bir bek performansı görmedim. Kocaelispor, fizik ve mücadele gücü yüksek bir takım. Ancak güçlü oyununu daha fazla final bölümünde tamamlamalı. Bu oyun 1 isabetli şuttan fazlasını hak ediyor.

Beşiktaş, çok fazla yeni oyuncuya ve yeni bir teknik adama sahip. Gelişmeye ve zamana ihtiyacı var. Ama N’didi-Rafa Silva-Orkun 3’lüsü diri ve sağlıklı oldukları zaman Beşiktaş’ın orta sahası Galatasaray ve Fenerbahçe’nin orta sahasından asla geri kalır değil.

UĞUR MELEKE: "GÖVDESİ KOCAMAN, KOLLARI KISACIK BİR CANAVAR GİBİ!"

Dün İnönü’deki 90 dakikayı izlemeyen birine Beşiktaş’ın performansını tarif etmek öyle zor ki! Siyah beyazlılar topu üçüncü bölgeye süratli taşıdıklarında çok renkli, çok kaliteli, çok eğlenceliler. Orkun-Cerny-Rafa-Bilal-Abraham bazen öyle güzel notalara basıyor, öyle uyumlu çalıyorlar ki, kendinizi bir Schubert senfonisi dinlerken bulabiliyorsunuz! Ancak uzun süreler topu rakiplerine bırakarak, sadece geçiş kovalayarak bazen öyle sıradanlaşıyorlar ki... Beşiktaş adeta gövdesi kocaman, kolları kısacık bir canavar gibi. Maçın bazı anlarında Barcelona hücumu gibi keyifliler. Bazı anlardaysa Real Oviedo seviyesine gerileyebiliyorlar.

Dün ilk 15 dakikada Beşiktaş iki gol attı, Bilal Toure bir net fırsattan faydalanamadı, Ndidi’nin bir topu çizgiden çıktı. Pekala çeyrek saatin sonunda 4-0’ı bulabilirdi Beşiktaş... Rafa Silva’nın takımdaşlığı, hiçbir pozisyonda bencillik etmemesi, Abraham’ı-Bilal’i oyuna katması müthiş. Orkun zaman zaman dikine olağanüstü paslar atıyor, Cerny’nin bir driplingi pozisyon bulmaya yetebiliyordu. Ancak sadece 15 dakika sürdü bu.

Siyah beyazlılar dün uzunca bir süre, neredeyse 70-75 dakika topu büyük ölçüde Kocaelispor’a bıraktı. Selçuk İnan’ın takımı oyunu uzun süreler üçüncü bölgede oynadı ancak puan kopartmak için öndeki kaliteleri yetmedi. Kocaelispor İnönü’de %58 topla oynadı ama üretim kısıtlıydı ön tarafta. Elbette Selçuk Hoca daha iyi bilir ama Jo gibi kaliteli bir isim son 20’de değil de, başlangıçtan itibaren sahada olsa daha mı fazla gol şansları olurdu acaba?