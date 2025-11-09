Haberin Devamı

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor'a konuk oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan siyah-beyazlılar, 2. dakikada Bilal Toure ile sol kanattan gelişen atakta Abraham'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Mücadelenin 27. dakikasında Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Djalo'nun kafa vuruşunda fark ikiye çıktı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

Antalyaspor, Boli'nin 52. dakikada attığı golle farkı bire indirdi.

Beşiktaş'ta 81. dakikada Cerny'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Jota, sert bir şutla topu filelerle buluşturdu ve maçın sonucunu ilan etti: 1-3

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 20'ye yükseltti, Antalyaspor ise 13 puanda kaldı.

HÜRRİYET YAZARLARI DEĞERLENDİRDİ

Hürriyet yazarları Güntekin Onay ve Uğur Meleke de bugün kaleme aldıkları köşe yazılarında, Beşiktaş'ın Antalyaspor deplasmanındaki galibiyetini değerlendirdi. İşte o yazılar...

GÜNTEKİN ONAY: "BEŞİKTAŞ İLK KEZ BU KADAR SAKİN VE OLGUNDU!"

Beşiktaş bir bütün olarak sezonun en olgun 90 dakikasını oynadı. Önceki haftalarda bölümlere yayılan oyun dün 2’nci yarının belli bir periyodu hariç hep siyah beyazlıların kontrolündeydi. 1-0 veya 2-1 öndeyken de topa sahip olan ve golü düşünerek oynayan Beşiktaş “nihayet” büyük takım mantalitesini sahaya yansıttı ve arka arkaya olumsuz sonuçlardan etkilenmediğini gösterdi.

EKSİKLİKLERİ HİSSEDİLMEDİ

Dün ilk kez birlikte oynayan Tiago Djalo- Gabriel Paulista ikilisi Beşiktaş’ın şu ana kadar ki en iyi stoper düeti olarak göründü. Her şeyden önce Beşiktaş bu 2 stoperle geriden oyunu daha iyi kurdu. Maç öncesi kağıt üzerinde Rafa Silva-Orkun Kökçü, Emirhan Topçu ve teknik direktör Sergen Yalçın yokken ciddi derecede eksik görünen Beşiktaş, sahada bunu hissetmedi. Tabii ki Antalyaspor’un yetersizliği de bunda etken olarak değerlendirilmeli ancak Beşiktaş’ın deplasmanlarda daha önce göremediğimiz kazanma arzusu ve konsantrasyonu dün akşam çok daha olumluydu.

ÖZ GÜVENİ ARTIRABİLİRSE...

Cengiz Ünder, Vaclav Cerny ve gol atsa da atmasa da El Bilal Toure son derece etkili futbolcular. Özellikle Vaclav Cerny her maç ya asist yapıyor ya da arkadaşlarını net pozisyonlara sokuyor. Dün sonradan giren ve şık bir gol atan Jota Silva da alkışı hak etti. Dün akşam ki kararlılık ve ön alan baskısıyla oynanan futbolda Wilfred N’Didi’nin ve takımı öne çıkaran 2 stoperin payı çok büyüktü. Beşiktaş’ın bundan sonra ihtiyacı olan tek şey seri galibiyetler. O öz güveni yakalayabilirse işler rayına oturacak.

UĞUR MELEKE: "BEŞİKTAŞ NİHAYET PRES YAPMAYA BAŞLADI!"

Sergen Yalçın göreve geldiğinden beri Beşiktaş oyununun iki temel problemi var:

Beşiktaş, Dünya’nın her tarafında her büyük takımın yapması gereken pres konusunda yetersiz. Göztepe maçını hücumda hiç top kazanamadan bitirdiler. Konya ve Kasımpaşa maçlarında da önde kazanılan top sayısı sadece 3’tü... Bu üç müsabakanın toplamında hücum presle başlayıp şut dönüşen pozisyon sayısı sadece 1.

Beşiktaş zaman zaman güçlü oyunlar oynuyor. Ama bunları 90 dakikanın geneline yayamıyor. Özellikle skoru bulduktan sonra vitesi 5’ten 3’e değil, bazen 1’e düşürüyor. Şanzıman dağıtıcı bir vites değişikliği bu. Galip gelinmesine rağmen Kocaeli-Kayseri maçları, Gençlerbirliği yenilgisi, Galatasaray derbisi hep aşırı vites değişimi yaşanan müsabakalar.

Dün tabii Sergen Yalçın derbide gördüğü anlamsız kırmızı kart sebebiyle kenarda değildi ama Beşiktaş’ı izlerken bu iki temel konuyla ilgili ne yaptığına da odaklandık haliyle.

Beşiktaş’ta hücum pres konusunda bir gelişim olduğunu söyleyebilirim. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe’ye karşı da ilk 25 dakika başarılı bir hücum pres yapmıştı. Dün de ilk yarıda Antalya’yı çıkarken defalarca hataya zorladı. Zaten bir gol, bir direk, iki de şutla biten 4 ayrı başarılı pres uygulaması vardı ilk 45 dakikada. Ancak Beşiktaş’ın ikinci sorunu, yani skoru bulduktan sonra aşırı vites değişimi hususunda ise yine sıkıntılı bir akşamdı. Dün de Beşiktaş ilk yarıda ne kadar çok takdiri hak ediyorsa, 46 ile 80 arası o kadar tutucuydu.

DOĞUKAN NEDEN 11’DE BAŞLAMADI?

Erol Bulut, Antalya’da radikal değişiklikler yapma peşinde. Formasyonu 3-5-2 olarak değiştirdi. Boli’yi takımın bir numaralı santrforu yaptı. Ceesay’i savunma üçlüsüne yerleştirdi. Dün de 46-80 arası iyiydi oyunları. Ancak belki ilk 11’de Abdülkadir değil Doğukan başlasa daha fazla şansı olabilirdi Antalya’nın.