Usta yazardan Fenerbahçe'ye teknik direktör tavsiyesi: 'İhtiyaç artık bir teknik adam değil, Fenerbahçeli bir lider gerek!'

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun görevine son verilmesinin ardından sarı-lacivertli kulübün yeni teknik direktörünün kim olacağı merak konusu oldu.

Yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısının ardından Fenerbahçe teknik direktörlüğü için İsmail Kartal, Roger Schmidt, Vincenzo Montella ve Edin Terzic'in isimleri anılmaya başlarken sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin açıklama gelmedi.

MEHMET ARSLAN: TEKNİK ADAMLIĞA FENERBAHÇELİ BİR LİDER GETİRİLMELİ!

Hürriyet Spor’un usta yazarı Mehmet Arslan, sarı-lacivertli kulübün yeni teknik direktörünün belirleneceği süreçte dikkat edilmesi gereken unsurları ve tavsiyelerini bugünkü köşesinde yazdı. İşte o yazı…

Teknik adamlığa Fenerbahçeli bir lider getirilmeli!

Fenerbahçe'de, Jose Mourinho ile yolların ayrılmasından sonra gözler yeni teknik adam arayışına yöneldi. Önce geçen haftaya dönelim. Benfica maçı öncesi Mourinho’nun basın toplantısında yönetimi topa tutması zaten incelen ipleri koparmıştı. Başkan Ali Koç, olası bir kötü sonuçta Mourinho’yu gönderme kararı almıştı. F.Bahçe elendi, Mourinho gitti.

YÖNETİMİN BİR B PLANI YOKTU

Cuma yapılan yönetim toplantısından sonra bir isim açıklanması bekleniyordu. Ama açıklanmadı. Bu durum açıkça yönetimin bir “B planı”na sahip olmadığını gösteriyordu. Toplantının hemen ardından 4 isim ortaya atıldı.

1- İsmail Kartal

2- Edin Terzic

3- Vincenzo Montella

4- Roger Schmidt

Bu isimler anılırken, bir de not düşüyordu gazetecilere, “Portekizli hoca olmayacak.”

CAMİA KARTAL’A SICAK BAKAR

Yönetimin sütten ağzı yanmış, Portekiz yoğurdunu üfleyerek yiyordu. Peki yeni teknik adam kim olacak? İsterseniz onlara tek tek göz atalım. Önce İsmail Kartal’a bakalım.

İSMAİL KARTAL: Her sıkıntılı dönemde koşarak geldi F.Bahçe’ye. Pazarlık bile etmedi. Oynattığı oyun alkış aldı. Yeniden görev almasına camia sıcak bakar.

ROGER SCHMIDT: Fenerbahçe’nin Alman hocalara hep sıcak bir yaklaşımı var. Löw, Daum hep iyi izler bıraktı. Ama sezonun 4. haftasından sonra yabancı hoca ne derece verimli olur soru işareti.

VINCENZO MONTELLA: İtalyan hoca en az yerli bir hoca kadar lige ve futbolumuza hakim. Ama TFF hocaya izin vermez.

EDIN TERZIC: Alman ve Hırvat kökenli bir teknik adam ve çok genç. O riski alacağını sanmıyorum yönetimin.

SEÇİME İSMAİL KARTAL’LA GİDER Mİ?

Şimdi gelelim diğer gerçeklere. Fenerbahçe Eylül ayında kongreye gidiyor. Ali Koç aday ve kongreye güçlü bir teknik adamla gitmek ister.

1-) İsmail Kartal ile kongreye gitmek ister mi?

2-) ‘Madem İsmail Kartal’ı yeniden getirecektiniz, Mourinho niye geldi?’ eleştirilerine ne yanıt verecek.

Ben yönetimin Schmidt ve İsmail Kartal dışında seçeneği olduğunu düşünmüyorum.

KENDİ KARARINIZIN HESABINI VERİN

Samandıra'da neler yaşandığını, oyuncuların ve çalışanların ilişkisinin nasıl bozulduğunu, bir başka yazıda dile getiririm. “Samandıra çalışanları, oyuncular bir an önce evlerine gitsin diye dua ediyorlar” sözlerini biraz daha açarım. Dün yazmıştım. Bir kez daha yazayım. Sayın başkan Ali Koç asılacaksanız lütfen kendi ipinizle asılın. Kendi kararlarınızın ve oyununuzun hesabını verin. Fenerbahçe’nin ihtiyacı artık bir teknik adam değil. Fenerbahçeli bir lider. O lider, Volkan Demirel mi, İsmail Kartal mı, Roger Schmidt mi. Her kimse. Siz belirleyin.

