Usta yazar Göztepe-Trabzonspor maçını yorumladı: İkincilik baharını yaşatıyor, gözümüzün pasını alıyor

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe'ye konuk oldu. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 2-1 kazandı.

Karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 46 ile 76. dakikalarda Ernest Muçi kaydetti. Göztepe'nin tek golünü 85. dakikada Dennis kaydetti.

Trabzonspor'un Arnavut yıldızı Ernest Muçi, Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada 5 gol kaydetti. 24 yaşındaki on numara, Göztepe, Konyaspor ve Başakşehir maçlarında ağları havalandırmayı başardı.

Trabzonspor'da 73. dakikada sarı kart gören Paul Onuachu ile 78. dakikada direkt kırmızı kart gören Wagner Pina, 16. haftada Beşiktaş ile oynanacak mücadelede cezalı duruma düştü.

Haberin Devamı

Göztepe'de de Rhaldney 90+8. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıkarırken puanını 34'e yükseltti. Trabzonspor, Fenerbahçe'nin Başakşehir deplasmanında 2 puan kaybetm

esiyle 15. haftayı 36 puanla lider durumdaki Galatasaray 'ın 2 puan gerisinde 2. sırada kapattı.

MEHMET AYAN YAZDI

Hürriyet Spor yazarlarından Mehmet Ayan, Trabzonspor'u Göztepe maçı galibiyetini değerlendirdi.

İZMİR'DE İKİNCİLİK BAHAR

Ernest Muçi, attığı gollerle Onuachu'nun yükünü paylaşıyor, maçları çözüyor, gözümüzün pasını alıyor.

21 taç atışı, 13 faul, 4 sarı kart ile geçen 45 artı 3 dakikada heyecan var mıydı? Tartışılır. İyi futbol, pozisyon zenginliği, taktik üstünlük var mıydı? Tartışılmaz! Yoktu çünkü. Göztepe, alanı iyi daraltabilen, taç, korner, duran top ve ikinci toplarla pozisyona girebilen, topla haşır neşir olmaktan hoşlanmayan bir ekip. İlk yarıda %25 ile oynamış. Trabzonspor ise topu verimli kullanmayı başaramadı. Ozan ile Serdar uzun süre sonra ilk kez 11’de sahaya çıktı. Savic, Okay ve Oulai’nin yerine oynayan bu ikili oyun kurulumuna yardımcı olamadı. Hatta öyle ki Onana, savunmadan top yapmaya destek oldu. Muci’nin 3’te, Onuachu’nun 10’da girdiği iki pozisyon dışında zaman-zaman kör döğüşüne dönen 48 dakikanın sadece 22 dakika 47 saniyesinde oyunda kalan top ile futbol zevki vermeyen bir İzmir akşamı yaşadık.

Haberin Devamı

BİTİRİCİLİK SORUNU VAR

Trabzonspor ikinci yarıya tıpkı Konyaspor maçındaki süratiyle başladı. İlk dakika dolmadan gol geldi. Göztepe ardından oyun reaksiyonu gösterdi ancak takımda haftalardır gözle görülür bitiricilik sorunu var. Bu tribün az atan az yiyen takım izlemeyi mi hak ediyor? Nitekim ikinci yarı ilk 45 ile kıyaslanmayacak kadar pozisyon buldular gole çevirmekte zorlandılar. Buldukları ise harikaydı! Trabzonspor savunmada iyi durdu. Ozan stoperlerin arasına doğru zamanlarda girdi. Serdar beklediğimden iyi oynadı. Batagov’un standardı çok yüksek. Son 20 dakika 4. stoper Onuachu oldu.

Haberin Devamı

Muci 77’de maçı bitirdi. Son 3 maç 5 gol... Onuachu’nun yükünü hâlâ o paylaşıyor; takımını zirveye taşıyor. Soğukta ikincilik baharını yaşatıyor. Maçları çözüyor, gözümüzün pasını alıyor.