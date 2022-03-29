Uşakspor'da Ümit Karan geleceği oluşturmaya başladı

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Uşakspor, yeni teknik direktörü Ümit Karan'la çıktığı ilk maçta evinde Kırşehir Belediyespor'la golsüz berabere kaldı.

Grupta 34 puanla 13. Sırada yer alan kırmızı siyahlılar, düşme hattının 6 puan üzerinde yer alıyor.

Genel gidişattan memnun olduğunu kaydeden genç teknik adam, bir yandan takımının iyi sonuçlar alarak tehlikeli bölgeden uzaklaştırmaya çalışırken, diğer yandan alt yapı takımlarından genç futbolcuları izleyerek A takıma kazandırmaya çalışıyor.



Bu konuda kulüpten yapılan açıklamada; “Teknik Direktörümüz Ümit Karan'ın alt yapı takımlarımıza yapmış olduğu ziyaret sonrasında, genç oyuncularımız Ali Özkurt, Eray Gürcan, M. Kemal Demircan, İbrahim Demir, Ahmet Gürcan, Eren Akbulut ve Tahir Kaan Özdoğan A takımımızla idmanlara çıkmaya başlamıştır. Genç yeteneklerimize başarılar diliyoruz” denildi.

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