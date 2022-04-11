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Uşakspor’da Ümit Karan eski takımı Eskişehirspor’u üzdü

#TFF 2. Lig#Eskişehirspor#Ümit Karan
Uşakspor’da Ümit Karan eski takımı Eskişehirspor’u üzdü

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta deplasmanda Eskişehirspor’la 1-1 berabere kalan Uşakspor’da Teknik Direktör Ümit Karan, eski takımını küme düşürdü.

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Galatasaray ve A Milli Takım’da yıldızlaştığı profesyonel futbolculuk kariyerini 2009-2011 yılları arasında 2 sezon Süper Lig’de Eskişehirspor’da forma giyerek noktalayan Ümit Karan, aynı kulüpte kısa bir süre sportif direktörlük de yaptı.

Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Uşakspor, dün Eskişehir Yeni Stadyum’da oynanan maçtan beraberlikle ayrılıp puanını 38’e çıkartırken, 22 puanla son sırada kalan Eskişehirspor bitime 3 maç kala kurtuluş umutlarını yitirdi.

Ümit Karan, eski takımının küme düştüğü maçta teknik direktör olarak rakip yedek kulübesinde yer aldı.

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#TFF 2. Lig#Eskişehirspor#Ümit Karan

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