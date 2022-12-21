Uşak Spor'u 3 golle geçen Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'nda tur atladı

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fatih Karagümrük ile Uşak Spor karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçı 3-0 kazanan Fatih Karagümrük adını son 16 turuna yazdırdı.

Ev sahibi ekibe turu getiren golleri 14. dakikada Kouassi, 71. dakikada Colley ve 84. dakikada Colin Kazım kaydetti.

Maçtan dakikalar



14. dakikada kazanılan serbest vuruşta Levent Mercan topu direkt kaleye gönderdi. Baraja çarpan topa kaleci Vedat son anda müdahale etse de son olarak Kouassi sert vurdu ve takımını öne geçirdi. 1-0

34. dakikada Resul’un gönderdiği uzun pasa hareketlenen Erhan, Salih’ten seken topu kontrol edip soldan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun kale sahasına gönderdiği ortada kaleci Batuhan son anda topa müdahale etti.

48. dakikada Alperen’in savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Sefer rakibinden sıyrılıp sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

68. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerim Frei, ceza sahasına hareketlenen Colley’e ortaladı. Bu futbolcunun müsait pozisyonda vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

71. dakikada Kerim Frei’ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Colin Kazım arka direkte müsait pozisyondaki Colley’e ortaladı. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda fark 2’ye çıktı. 2-0

78. dakikada Colin Kazım’ın pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Colley bekletmeden şutunu çekti ancak meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

84. dakikada Kerim Frei’ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Colley, müsait pozisyondaki Colin Kazım’a çıkardı. Bu futbolcu topu boş kaleye gönderdi. 3-0

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