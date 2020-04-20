Rus futbolcu Innokenty Samokhvalov idmanda hayatını kaybetti

22 yaşındaki oyuncunun kalp krizi geçirdiği belirtildi. Lokomotiv’in 3. Lig ekiplerinden Kazanka’ya kiraladığı genç oyuncunun ölüm haberi iki kulüpte de büyük şok yaratırken, Kazanka Teknik Direktörü Alexander Grishin “Doktorlar bize herhangi bir uyarıda bulunmamıştı biz de normal antrenmanlarını yaptırıyorduk” dedi.

Samokhvalov evli ve bir çocuk babasıydı.