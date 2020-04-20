Efkan BUCAK
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Rus futbolcu Innokenty Samokhvalov idmanda hayatını kaybetti
Rusya’nın Lokomotiv Moskova takımının futbolcusu Innokenty Samokhvalov, karantina yasaklarına bağlı olarak tek başına antrenman yaparken fenalaşarak hayatını kaybetti.
22 yaşındaki oyuncunun kalp krizi geçirdiği belirtildi. Lokomotiv’in 3. Lig ekiplerinden Kazanka’ya kiraladığı genç oyuncunun ölüm haberi iki kulüpte de büyük şok yaratırken, Kazanka Teknik Direktörü Alexander Grishin “Doktorlar bize herhangi bir uyarıda bulunmamıştı biz de normal antrenmanlarını yaptırıyorduk” dedi.
Samokhvalov evli ve bir çocuk babasıydı.
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