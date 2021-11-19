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Uruguay Milli Takımı'nda 15 yıllık Oscar Tabarez dönemi sona erdi

#Uruguay Milli Futbol Takımı#Oscar Tabarez#Futbol
Uruguay Milli Takımında 15 yıllık Oscar Tabarez dönemi sona erdi

Uruguay Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Oscar Tabarez ile yollar ayrıldı.

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Uruguay Futbol Federasyonu, 15 yıldır takımın başında bulunan Uruguaylı çalıştırıcı Tabarez'in görevine son verildiğini duyurdu.

Daha önce 1988-1990 yıllarında Uruguay'ı çalıştıran 74 yaşındaki Tabarez, Boca Juniors, Milan, Cagliari, Velez Sarsfield gibi ekiplerde görev yaptıktan sonra 2006'da ikinci kez milli takımın başına geçmişti.

Tabarez yönetimindeki Uruguay Milli Takımı, 2010 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final oynamış ve 2011 Kupa Amerika'da şampiyonluğa ulaşmıştı.

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde 4 maçtır kaybeden Uruguay, 14 hafta sonunda 16 puanla 7. sırada yer aldı.

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#Uruguay Milli Futbol Takımı#Oscar Tabarez#Futbol

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