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Uruguay, Kanada'yı penaltılarda geçti ve Copa America'da 3. oldu

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#Copa America#Uruguay#Luis Suarez
Uruguay, Kanadayı penaltılarda geçti ve Copa Americada 3. oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2024 10:30

2024 Copa America'da Uruguay, Luis Suarez'in 90+2'de attığı golle normal süresi 2-2 biten maçta Kanada'yı penaltı atışlarında 4-3 mağlup ederek turnuvada 3. oldu.

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ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Copa America'nın 3.'lük maçında Kanada ile Uruguay karşı karşıya geldi.

Charlotte kentinde bulunan Bank of America Stadyumu'nda oynanan müsabakada Venezuelalı hakem Alexis Herrera düdük çaldı.

Mücadeleye hızlı başlayan Uruguay 8. dakikada Rodrigo Bentancur'un golüyle 1-0 yaptı. Kanada'nın cevabı gecikmezken, 22. dakikada Ismael Kone skoru eşitledi.

İkinci yarıda dengeyi bozan gol ise 80. dakikada Jonathan David'den geldi ve Kanada 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın son anlarında Uruguay'ın 37 yaşındaki futbolcusu Luis Suarez 90+2. dakikada sahneye çıkarak skoru tekrar eşitledi ve maç penaltılara gitti.



Uruguay penaltılarla kazandı

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Uruguay'da Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, De Arrascaeta ve Luis Suarez kullandıkları penaltıları gole çevirdi.

Kanada'da ise Jonathan David, Moise Bombito ve Mathieu Choiniere penaltılarda golü bulmasına rağmen Ismael Kone ve Alphonso Davies ise kaçırdı.

Uruguay, Kanadayı penaltılarda geçti ve Copa Americada 3. oldu

Seri penaltı atışlarında 4-3'lük üstünlük sağlayan Uruguay, 2024 Copa America'da 3. oldu.

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#Copa America#Uruguay#Luis Suarez

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