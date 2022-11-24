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Canlı: Uruguay-Güney Kore (Dünya Kupası maçı)

Güncelleme Tarihi:

#Uruguay-Güney Kore#Dunyakupasi#FIFA
Canlı: Uruguay-Güney Kore (Dünya Kupası maçı)
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 15:45

2022 Dünya Kupası H Grubu'nda Uruguay ile Güney Kore karşı karşıya geliyor. Bu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden anbean yapabilirsiniz.

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2022 Dünya Kupası H Grubu'nda Uruguay ile Güney Kore karşı karşıya geliyor.

URUGUAY 0-0 GÜNEY KORE

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Uruguay: Rochet, Caceres, Godin, Gimenez, Olivera, Bentancur, Vecino, Valverde, Pellistri, Suarez, Nunez.

Güney Kore: Kim Seunggyu, Kim Jinsu, Kim Min Jae, Kim Moonhwan, Kim Younggwon, Jung, Hwang, Jeong, Hwang, Son, Hwang

Uruguay'da Galatasaraylı futbolcular Muslera ve Torreira ile Trabzonspor'un forveti Maxi Gomez maça yedek başlayacak. Fenerbahçe'nin eski stoperi Kim Min-Jae ise Güney Kore ilk 11'inde.

Fernando Muslera, kariyerinde ilk kez bir Dünya Kupası maçına yedek başladı.

URUGUAY-GÜNEY KORE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Education City Stadyumu'nda oynanan Uruguay - Güney Kore maçı saat 16:00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

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#Uruguay-Güney Kore#Dunyakupasi#FIFA

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