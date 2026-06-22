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Uruguay 2-2 Yeşil Burun Adaları (Dünya Kupası H Grubu)

Güncelleme Tarihi:

#2026 Dünya Kupası#Uruguay#Yeşil Burun Adaları
Uruguay 2-2 Yeşil Burun Adaları (Dünya Kupası H Grubu)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 03:09

İlk oynadığı maçta İspanya ile yenişemeyen Yeşil Burun Adaları, FIFA 2026 Dünya Kupası H Grubu 2. hafta maçında da Uruguay ile 2-2 berabere kaldı.

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Uruguay ile Yeşil Burun Adaları, FIFA 2026 Dünya Kupası H Grubu 2. hafta maçında kozlarını paylaştı. 

Miami'de Hard Rock Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2 beraberlikle sona erdi.

Yeşil Burun Adaları gollerini; 22. dakikada Kevin Lenin ve 61. dakikada Hélio Varela ile buldu.

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Uruguay ise 44. dakikada Maximiliano Araújo ve 45+6. dakikada Agustín Canobbio'nun golleriyle karşılık verdi. 

Bu sonucun ardından iki takım da puanını 2'ye yükseltti. Yeşil Burun Adaları ilk hafta İspanya ile, Uruguay ise Suudi Arabistan'la berabere kalmıştı.

Grubun son haftasında Uruguay, İspanya ile karşılaşacak. Yeşil Burun Adaları ise Suudi Arabistan ile mücadele edecek.

İLK 11'LER

Uruguay: Muslera, Valera, Caceres, Olivera, Sanabria, Ugarte, Bentancur, Canobbio, Valverde, Maxi Araujo, Vinas

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Yeşil Burun Adaları: Vozinha, Moreira, Lopes, Borges, Sidny Cabral, Kevin Pina, Monteiro, Arcanjo, Mendes, Rodrigues, Benchimol

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#2026 Dünya Kupası#Uruguay#Yeşil Burun Adaları

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