Uruguay 2-2 Yeşil Burun Adaları (Dünya Kupası H Grubu)

Haberin Devamı

Uruguay ile Yeşil Burun Adaları, FIFA 2026 Dünya Kupası H Grubu 2. hafta maçında kozlarını paylaştı.

Miami'de Hard Rock Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2 beraberlikle sona erdi.

Yeşil Burun Adaları gollerini; 22. dakikada Kevin Lenin ve 61. dakikada Hélio Varela ile buldu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Uruguay ise 44. dakikada Maximiliano Araújo ve 45+6. dakikada Agustín Canobbio'nun golleriyle karşılık verdi.

Bu sonucun ardından iki takım da puanını 2'ye yükseltti. Yeşil Burun Adaları ilk hafta İspanya ile, Uruguay ise Suudi Arabistan'la berabere kalmıştı.

Grubun son haftasında Uruguay, İspanya ile karşılaşacak. Yeşil Burun Adaları ise Suudi Arabistan ile mücadele edecek.

İLK 11'LER

Uruguay: Muslera, Valera, Caceres, Olivera, Sanabria, Ugarte, Bentancur, Canobbio, Valverde, Maxi Araujo, Vinas

Haberin Devamı

Yeşil Burun Adaları: Vozinha, Moreira, Lopes, Borges, Sidny Cabral, Kevin Pina, Monteiro, Arcanjo, Mendes, Rodrigues, Benchimol