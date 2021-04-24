Ural Aküzüm'den Fatih Terim açıklaması! "Galatasaray'dan ayrılırsa..."

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Ural Aküzüm, Trabzonspor beraberliğinin ardından sarı kırmızılı camianın bir bölümünün istifasını istediği teknik direktör Fatih Terim hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sohbet platformu Clubhouse'da Galatasaray'da son günlerde yaşanan gerginliklere dair konuşan Ural Aküzüm, deneyimli teknik adama sahip çıktı ve "Galatasaray tarihinin 3'te 1'i Fatih Terim'dir" ifadelerini kullandı.

Ural Aküzüm ayrıca Fatih Terim ile yolların ayrılmaması gerektiğini savundu. "Kesinlikle Fatih Terim ile yollar ayrılmamalı" diyen Aküzüm, "UltrAslan bir realite ama kimse Galatasaray'ı yönetmeye kalkmasın. Galatasaray'da kararı yönetim kurulu verir. Böyle şeylerin söylenmesi vız gelir, tırıs gider!'' şeklinde konuştu.

URAL AKÜZÜM'ÜN FATİH TERİM AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE

"Fatih Terim’i Galatasaray’a getiren, benim de içinde bulunduğum Dursun Özbek yönetimidir. Başka kimse değildir. Yönetim içi tüm muhalefete rağmen Fatih Hoca'yı, Galatasaray’a getirdik. Fatih Terim’i büyük riskler alarak Galatasaray’a yönetim kurulu olarak biz getirdik. Kimse Twitter’da “biz getirdik” diye caka satmasın. Ben Fatih Terim’le yolların ayrılmasını istemem. Fatih Terim giderse kim gelecek? Çağdaş Atan mı? Okan Buruk mu? Kesinlikle Fatih Terim ile yollar ayrılmamalı, profesyonel bir ilişki ve tercihtir ama daha iyisi yok. Bu kararı da yönetşm kurulu verir, başkası değil..."