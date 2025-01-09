Ural Aküzüm: Yaptığımız devrimlerle amatör futbol hak ettiği yere gelecek

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"Bizim burada öncelikli hedefimiz, kulüplerimize hak ettiği değeri vererek amatör futbolu yukarılara taşımaktır." diyen Aküzüm, "Kimse farkında değil ama ülke genelinde 81 ilde 152'si Bölgesel Amatör Lig, bir bölümü kadın futbolu ve diğer branşlar dahil olmak üzere 7000'in biraz altında kulüp, 500 bin civarı futbolcu ile temsil edilen büyük bir camia, devasa bir organizasyondan bahsediyoruz. Antrenörleri, yöneticileri, saha görevlilerini, çalışanları da düşünürsek böylesine büyük bir yapı, her hafta kar, yağmur, çamur, fırtına demeden saf futbol aşkıyla hareket ediyor. Amatör futbol neredeyse ülkemizdeki her eve mutlaka dokunuyor. İl, ilçe, mahalle ve köylerdeki amatör takımlar, yöre halkının desteğiyle futbol aşkını çoluk çocuk herkese aşılıyor. Türkiye'nin en büyük futbol yapısı olan amatör futbol ailesi artık spot ışıklarını üzerine toplamalı. Bizler de bunun için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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"Türk futbol tarihinde olmayan kaynak artışı gerçekleştirdik"

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun göreve gelmesiyle birlikte amatör futbolda alınan ilk kararın amatör futbolun amiral gemisi olan BAL Ligi'nde kulüplere yapılan yardımların rekor şekilde artırıldığını vurgulayan Ural Aküzüm, "Eskiye oranla kulüplere verilen rakamlar 5 kat oranında arttırıldı. Bu kaynak artışı, kulüplerimizin çok rahat bir nefes almasını sağladı. Böylesine bir artış; 1923 yılında kurulan Türkiye Futbol Federasyonu tarihinde yer almamaktadır. Çok şükür ki bu rekor, 'Yaşa ve yaşat' politikasını benimseyen yönetimimize nasip oldu. Önümüzdeki 5 yıllık planımız çerçevesinde amatör futbolda izlenebilirlik ve sponsor artışlarıyla birlikte rakamların çok daha yukarıya gideceğini öngörüyoruz." dedi.



"Ödemelerde kolaylık getiren sistemi devreye soktuk"

Geçtiğimiz günlerde amatör futbol tarihinde çok önemli bir adımı hayata geçirdiklerini hatırlatan Ural Aküzüm, "Kulüplere tescil ve lisans işlemlerinde kolaylık sağlanması amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, kulüplerin faydasına olacak şekilde ücretlerde güncelleme yaparak tek bir ödeme hesabını devreye aldı. Lisans ve tescil işlemlerinde TFF hesabı dışında Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) katılım payı ücretleri, geçmiş dönemde farklı hesaplara yatırılıyordu. Yapılan düzenleme ile tüm amatör kulüplerin finansal çalışmalarını daha verimli hale getirmek, ödemelerin takibi konusunda kolaylık ve ödeme süreçlerini basitleştirmek adına 6 Ocak 2025 tarihinden itibaren amatör futbolla ilgili tüm işlem bedelleri sadece TFF hesaplarına yatırılmaya başlandı. Bununla birlikte kulüplere kolaylık sağlamak amacıyla kredi kartı ile ödeme konusunda da çalışmalar sürüyor. Kısa bir süre içerisinde bu ödeme sisteminin de devreye alınacağını söyleyebilirim." dedi.

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"Dijital lisans konusunda devrim yapıyoruz"

Amatör futbolun çağın gereksinimi olan dijital dünyaya entegre edildiğini ve bu devrimi yine TFF Yönetim Kurulu olarak kendilerinin başardığını ifade eden Ural Aküzüm, "Dijital lisans çalışmalarında da sona geldik. Amatör futbol için devasa bir adım olan dijital lisans işlemleri; kulüplerimizi çok ciddi rahatlatacak ve evrak yükünden kurtaracak. İşlemler daha hızlı ve daha kolay gerçekleştirilecek. Profesyonel futbolda yapılan dijital lisans uygulaması ülkemizin 81 ilinde nihayet amatör futbolda da uygulanacak. Edirne'den Kars'a bütün coğrafyada kulüplerimiz zahmet çekmeden, oturdukları yerden cep telefonları ya da bilgisayarlarından tüm lisans işlemlerini kolay bir şekilde yapabilecekler. Amatör futbolda devrim niteliğinde olan bu karar, ülkemize hayırlı olsun." diye konuştu.

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"Atıl futbol tesislerini iyileştirip, Türk futbolunun hizmetine sunacağız"

Amatör futbolun şartlarının iyileştirilmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Ural Aküzüm, "Bu çalışmaların ilk adımı, Türkiye Futbol Federasyonu içerisinde Amatör Futbol Direktörlüğü'nü kurmaktı. Çok şükür ki bizim yönetimimiz döneminde bu adımı attık ve Amatör Futbol Direktörlüğü'nü kurduk. Amatör futbolun içinden gelen, eski futbolcu, antrenörlükten gelen 20 yıllık TFF profesyoneli Zafer Şen'i direktör olarak atadık. Şen'in ekibi ve yardımcıları da yıllardır amatör futbolun içinde olan arkadaşlarımız. TFF bünyesindeki amatör kurul ile uyumlu bir şekilde prosesleri ve süreçleri TFF bürokrasisi içinde profesyonelce yönetecekler. Bu adımı takiben amatör futbolun fiziki şartlarını iyileştirmek ve tesisleşme de önceliklerimiz arasında. Tüm Türkiye'yi tarıyoruz. Atıl durumda olan futbol tesislerini tespit ediyoruz. Bu tespitlerin ardından futbol tesislerini işlevsel hale getirip, amatör futbolun hizmetine sunmak istiyoruz. Bu çok önemli bir projedir. Tesislerin işlevsel olması ve kalitenin artması, her açıdan amatör futbolu kalkındıracaktır. Bir diğer çalışmamız da amatör futbolcuların gerekli tıbbi yardımı sorunsuz şekilde alabilmesi. Faal olarak futbol oynayan amatör futbolcuların özel sağlık sigortalarını yapabilmek için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Medyada daha görünür bir amatör futbol olabilmesi için de şu an projeler üzerinde çalışıyoruz. beIN Sports ile 'beIN Squad' projesi çerçevesinde amatör futbolu daha görünür kılmak için haftalık bir program yapacağız ve amatör camia burada kendini ifade etme imkanı bulacak. Bu tabii ki sponsorluk konusunda da önemli bir avantaj haline gelecek diye düşünüyorum. Kadın futbolunda yakalanan başarılı çıkışın, amatör futbolda da tekrarlanabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Güçlü ve kurumsal bir yapı kurup, amatör futbolu hak ettiği yere taşımak istiyoruz." dedi.