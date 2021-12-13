Ünyespor - Eynesil Bld. maçında futbolcu Sefa Demir hakeme kafa attı, maç tatil edildi! 'Tamamen anlık refleksti'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicrona karşı en etkili aşı belli olduOmicron'a karşı en etkili aşı belli oldu!#Omicron Varyantı
İkizi kâbusu oldu… Akılalmaz olay En ağır darbeyi kardeşinden aldıİkizi kâbusu oldu… Akılalmaz olay! En ağır darbeyi kardeşinden aldı#Dolandırıcılık
İngilizlerden şaşırtan iddia Vodafone Parkta sıcak saatler... Diagne detayı...İngilizlerden şaşırtan iddia! Vodafone Park'ta sıcak saatler... Diagne detayı...#Beşiktaş
İstanbulda ekonomi zirvesi Erdoğan, Kavcıoğlu ve Nebati ile görüşecekİstanbul'da ekonomi zirvesi! Erdoğan, Kavcıoğlu ve Nebati ile görüşecek#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Merkez Bankasından piyasaya 4üncü müdahaleMerkez Bankası'ndan piyasaya 4'üncü müdahale#Merkez Bankası
Meteorolojiden çok sayıda kente flaş uyarılar Göz gözü görmüyor...Meteoroloji'den çok sayıda kente flaş uyarılar! Göz gözü görmüyor...#Meteoroloji
Asgari ücrette kritik gün Zam bugün açıklanacak mı İşte önemli gelişmelerAsgari ücrette kritik gün! Zam bugün açıklanacak mı? İşte önemli gelişmeler#Asgari Ücret
İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor İşte o evlerin değerleri...İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor! İşte o evlerin değerleri...#İngiltere Kraliyet Ailesi
Cari işlemler 3.16 milyar dolar fazla verdi Sanayi üretiminde dikkat çeken büyümeCari işlemler 3.16 milyar dolar fazla verdi! Sanayi üretiminde dikkat çeken büyüme#Sanayi Üretimi
Hakeme kafa attı maç tatil Burnuma kadar girdi...Hakeme kafa attı maç tatil! 'Burnuma kadar girdi...'#Amatör Futbol
Dünya bunu konuşuyor Uzmanlar uyardı: Yeniden başlayabilirDünya bunu konuşuyor! Uzmanlar uyardı: Yeniden başlayabilir#Çip Krizi
Felaketin ardından kahreden detay Bezos açıklama yapmıştı... Acı gerçek...Felaketin ardından kahreden detay! Bezos açıklama yapmıştı... Acı gerçek...#Kasırga
HDP İstanbul İl Kongresine soruşturmaHDP İstanbul İl Kongresi'ne soruşturma#HDP
Ceyhun Fersoyu darp ettiler Ünlü oyuncu olaylı gecenin perde arkasını anlattıCeyhun Fersoy'u darp ettiler! Ünlü oyuncu olaylı gecenin perde arkasını anlattı#Ceyhun Fersoy
İşte Kainat Güzeli: Önce miyavladı, sonra mutluluktan ağladıİşte Kainat Güzeli: Önce miyavladı, sonra mutluluktan ağladı #Miss Universe
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Ünyespor - Eynesil Bld. maçında futbolcu Sefa Demir hakeme kafa attı, maç tatil edildi! 'Tamamen anlık refleksti'

#Amatör Futbol#Ünyespor#Sefa Demir
Ünyespor - Eynesil Bld. maçında futbolcu Sefa Demir hakeme kafa attı, maç tatil edildi Tamamen anlık refleksti

Ordu'nun Ünye ilçesinde amatör futbol maçında kendisine kırmızı kart gösteren hakeme kafa atan Ünye 1957 Spor Kulübü futbolcusu Sefa Demir, "Doğru bir hareket değildi. Öncelikle beni yetiştiren ailemden, hocalarımdan, Ünyespor’dan, Ünyespor taraftarından özür diliyorum. Kulübümüzün ve halkımızın adını böyle kötü bir olayla duyulmasını istemezdim” dedi.

Haberin Devamı

Ünye ilçesinde Bölgesel Amatör Lig'i (BAL) 2'nci Bölge 2'nci Grup'ta Ünye 1957 Spor ile Eynesil Belediyespor dün karşılaştı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında yedek kulübesindeki Ünye 1957 Sporlu Sefa Demir, hakeme itirazdan dolayı kırmızı kart gördü. Demir, kendisine kırmızı kart gösteren karşılaşmanın orta hakemi Yasin Kavcıoğlu'na kafa attı. Hakem aldığı kafa darbesi ile yere düştü. Polis sahaya girerek önlem alırken, Eynesil Belediyespor'un 1-0 önde olduğu karşılaşma hakem kararı ile 90+5'inci dakikada tatil edildi. Hakemler güvenlik önlemi altında soyunma odasına gitti. Futbolcunun hakeme kafa attığı anlar karşılaşmayı canlı yayınlayan A52 TV'nin kamerasına yansıdı.

KULÜP, OYUNCU İLE YOLLARINI AYIRDI

Ünye 1957 Spor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, hakeme kafa atan oyuncularıyla yollarını ayırdıkları belirtildi. Açıklamada, "Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözünü şiar edinen kulübümüz için bu davranış kabul edilemez. Bu nedenle Sefa Demir ile olan sözleşmemizi tek taraflı feshederek kulüple olan ilişiğini kesmiş bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" denildi.

Haberin Devamı

‘HAKEM BURNUMUN DİBİNE KADAR GİRDİ’

Sefa Demir, yaşananlarla ilgili DHA’ya açıklamalarda bulundu. Hakemin kim olduğu önemsiz bir şekilde gözüne kestirdiği oyuncuya kırmızı kart vereceğinin belli olduğunu ifade eden Demir, “Üzücü bir olay yaşandı. Görüntülerde sadece benim olayım var ama maçın başından itibaren izlenirse hem rakip takım hem hakemin hataları vardı. Tabii ki yaptığım hareket doğru değil. Bana yakışmayan hareket. Ben hayatımda kırmızı kart görmemiş bir insanım. Kulübe olarak kararlara itiraz ettik. Herhangi bir küfür, her hangi bir taşkınlık yoktu. Videolarda bunlar da var. Daha sonra siz görürsünüz şeklinde bir hareket yaptı yan hakem. Orta hakem sahanın diğer tarafındaydı. Bizim yanımıza geldiğinde hakem, yardımcı hakemle görüştüler. Kulübeye baktı. Kim olduğu önemli değil, gözüne kestirdiği birine kırmızı kart vereceği belliydi. Bize ondan önce de kırmızı kart verdi. Normalde hiçbir hakemin yapmayacağı şekilde hem sahanın dışına çıktı, hem benle burun buruna geldi. Normal şartlarda hakemler futbolcuyu yanına yaklaştırmaz. Arasında mesafe olması gerekir” diye konuştu.

Haberin Devamı

‘OLAY TAMAMEN BİR ANLIK REFLEKSTİ’

Olayın bir anlık refleks olduğunu belirten Demir, “Biz liderliğe oynayan takımız ve maçta mağlubuz. Moralimiz bozulmuş, uzatmalardayız. Burnumun dibine gelip kırmızı kart çıkarttı. Orada ani bir refleks oldu. Bu kesinlikle doğru değil. Benim yetiştirildiğim kültüre, aileme, futbolcu arkadaşlarıma, kulüp yöneticilerime, hocalarıma karşı yanlıştı. Beni hiç kimse böyle yetiştirmedi. Olay tamamen bir anlık refleksti” şeklide konuştu.

Hakeme kulübeden küfür edildiği iddialarını yalanlayan Demir, “Biz sadece itiraz ettik. Kimsenin şahsına yönelik küfür olmadı. Küfür olsaydı orada onlarca kırmızı kart çıkardı. Tribün ile saha çok yakın. Tribünden edilen küfür de kulübeden edilmiş şeklinde duyulabilir. Çok yakın yani” ifadelerinde bulundu.

Haberin Devamı

‘ÖZÜR DİLİYORUM’

Demir, "Bundan sonrası için TFF’nin vereceği cezayı bekliyorum. Ben yaklaşık 10-15 yıldır futbol oynuyorum. Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim. Beni tanıyanlar şaşırıyor bu duruma. Ben de kendi açımdan bunu nasıl yaptığımı düşünüyorum. Kendimi doğru bulmuyorum kesinlikle. Cezam bitince futbola devam edeceğim. Cezam bittikten sonra bu olayın bir anlık refleks olduğunu, böyle bir karaktere sahip olmadığımı herkese göstereceğim. Doğru bir hareket değildi. Öncelikle beni yetiştiren ailemden, hocalarımdan, Ünyespor’dan, Ünyespor taraftarından özür diliyorum. Kulübümüzün ve halkımızın adını böyle kötü bir olayla duyulmasını istemezdim. Türkiye’den de özür dilerim. Türkiye’nin adının da böyle bir olayla ulusal medyada yer almasını istemezdim” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Amatör Futbol#Ünyespor#Sefa Demir

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular

66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular!

#Emmett Till
Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları