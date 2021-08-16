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Futbol
Haber Giriş: 16.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Unutulmaz goller attı ama hepsini unutarak gitti

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Unutulmaz goller attı ama hepsini unutarak gitti

Alman futbol efsanesi Gerd Müller, 75 yaşında hayata gözlerini yumdu...

Attila GÖKÇE - Gerd Müller, evrensel bir süper stardı. Onun gibi büyük spor kahramanları normalde anılarıyla baş başa kalır, onları gençlere anlatır degil mi? Ama o, anılarından koparak aramızdan ayrıldı. Çünkü Alzheimer hastasıydı. Oynadığı, gol attığı, kupa kaldırdığı maçları anlatamayacak durumdaydı... O her şeyi unuttu ama biz onu unutamayız.

Gerd Müller hayatını kaybetti
Gerd Müller hayatını kaybetti

Gerd Müller hepimizin dünyasında yer edinen bir futbol efsanesiydi. Onu sevmek için illa Alman olmak gerekmezdi. Evrensel bir süper stardı. En çok beğendim yönü, rakip savunmalar arasında kendisini unutturup, ceza alanı ve çevresinde tuzak noktalar bulup gizlenmesiydi. Topa tek vuruş yapıp golü atması gereken anlarda da orada olurdu. Lakabı ‘Kalın Bacak’tı.

SADECE ‘MÜLLER’ DEYİNCE O AKLA GELİR

Milli takımımızın 1972 Avrupa Şampiyonası elemesinde Almanya’ya 3-0 yenildiği maçta ilk 2 golü Gerd Müller atmıştı. Maier, Beckbenbauer, Grabowski ve Wimmer’in de olduğu o kadro 1972 Avrupa Şampiyonu oldu. Alman futbolunda başka Müller’ler de vardı. Hansi Müller ve halen Bayern Münih’te oynayan Thomas Müller gibi. Onlar Hansi’dir, Thomas’tır, ama sadece Müller dediğin zaman ‘Gerd Müller’ anlaşılır.

Unutulmaz goller attı ama hepsini unutarak gitti

Samatta, taraftarı isyan ettirdi Dikkat çeken rakam...
Samatta, taraftarı isyan ettirdi! Dikkat çeken rakam...

MASUM BİR BEBEK GİBİ GÖZLERİNİ KAPATTI

Gerd Müller gibi büyük spor kahramanları normalde anılarıyla baş başa kalır, onları gençlere anlatır değil mi? Ama O, anılarından koparak ara
mızdan ayrıldı. Çünkü Alzheimer hastasıydı. Oynadığı, gol attığı, kupa kaldırdığı maçları anlatamayacak, eski takım arkadaşlarını tanıyamayacak durumdaydı. İşte o efsane, ‘masum bir bebek gibi’ gözlerini kapattı. O her şeyi unuttu ama biz onu unutamayız. O bize unutulmaz goller bıraktı ama hepsini unutarak gitti.

Unutulmaz goller attı ama hepsini unutarak gitti

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