Ünlülerin Fenerbahçe-Galatasaray derbisi tahminleri!

Süper Lig’in zirvesindeki durumu yakından ilgilendiren haftanın maçında Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda Galatasaray’ı bu akşam 19.00’da konuk edecek. 48 puandaki Fenerbahçe liderliğini koruyup rakibini yenmek isterken 45 puanlı Galatasaray ise geçen yılki 3-1’lik galibiyet sonrası yine kazanıp liderlik hesapları yapmanın peşinde. Peki iki kulübe olan tutkuları ile bilinen ünlü isimler derbi için neler söylüyor? İşte ünlü isimlerin derbi tahminleri…

Selçuk Yöntem

4-5 haftadır iyi sonuç alabilen ve liderliğe yerleşen bir Fenerbahçe var. Mesut Özil’in derbide süre alacak olması camiaya ve Fenerbahçe’ye maçta ekstra motivasyon sağlayacaktır, net bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum 2-1 veya 3-1 kazanırız.

Afra Saraçoğlu

2-1 Fenerbahçe kazanır

Mehmet Yalçınkaya

Bana göre maç ortada, Mesut Özil faktörü önemli tabii ki güzel transfer ve maç Kadıköy’de. Ama derbilerde atmosfer farklı oluyor bu yüzden beraberlik diyorum.

Bade İşçil

2-1 Fenerbahçe alır.

Ozan Akbaba

2-0 iyi sonuçtur, Fenerbahçe kazanır.

Hakan Hatipoğlu

Kadrolara ve oynanan futbola bakarsak yüzde 80 Galatasaray yüzde 20 Fenerbahçe. Ancak derbiler her zaman yüzde 50-50’dir. Kalbimden geçen skor 1-0 Galatasaray alsın golü de Mostafa Mohammed atsın.

Özge Özacar

Derbi icin her zaman temennim bol gollü, seyir zevkinin yüksek olduğu maçlar seyretmek. Fakat Gustavo’nun olmadığı bir senaryoda biraz daha işlerin değişebileceğini düşünüyorum. O yüzden 1-0 Fenerbahçe alır; Altay da Hatay maçında olduğu gibi derbi sonunda adından söz ettirir diye düşünüyorum.

Şoray Uzun

2-1 Galatasaray kazanır.

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