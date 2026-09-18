Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda Hasan Şaş ve Yağız Sabuncuoğlu da gözaltına alındı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma ve yer temin etme suçlarına yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında, aralarında oyuncu, şarkıcı ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele çalışmaları kapsamında yeni bir soruşturma başlatıldı.

HASAN ŞAŞ VE YAĞIZ SABUNCUOĞLU DA GÖZALTINDA

Operasyonda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda eski milli futbolcu Hasan Şaş ile spor yorumcusu ve gazeteci Yağız Sabuncuoğlu da gözaltına alındı

Gözaltına alınanlar şöyle: Aras Bulut İynemli (oyuncu), Melis Sezen (oyuncu), Nilperi Şahinkaya (oyuncu), Melisa Şenolsun (oyuncu), Afra Saraçoğlu (oyuncu), Seyfullah Sağır – Sefo (şarkıcı), Hande Demir, Hasan Şaş (eski millî futbolcu), Melis İşiten (YouTuber / içerik üreticisi), Yağız Sabuncuoğlu (gazeteci ve spor yorumcusu), Yeliz Yeşilçimen (manken), Aydan Osmanlı (sosyal medya içerik üreticisi), Anıl Durmuş (şarkıcı), Muhammet Kahyaoğlu, Aytaç Kart, Sayat Zurnacı, Eyüpcan Pırlanta, Rıfat Atlı.