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Ünlüler, 98. Gazi Koşusu’nu Hipodrom.com locasından izledi

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#Gazi Koşusu#At Yarışı#Veliefendi
Ünlüler, 98. Gazi Koşusu’nu Hipodrom.com locasından izledi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 19:59

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk onuruna düzenlenen 98. Gazi Koşusu hem Veliefendi tribünlerinde şıklık hem pistteki yarışla nefes kesti.

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98.’si düzenlenen Gazi Koşusu’nu Akın Sözen’in jokeyliğini yaptığı Dragon Flame adlı safkan 2:28:36’lık derecesiyle kazandı. Tarihi yarışta 2’nciliği Zızka, 3’üncülüğü Borrego elde ederken, yarışı Son of Cooger isimli safkan 4’üncü sırada tamamladı.

Yarışı, ünlü isimler Hipodrom.com’un özel locasından takip ederek heyecana ortak oldu. Tarihi koşuyu Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören, yönetim kurulu üyeleri Erdoğan Demirören ve Sinan Oktay’ın yanı sıra sanat dünyasından Tuvana Türkay, Sera Kutlubey, Ebru Cündübeyoğlu ve Merve Dizdar gibi isimler de Hipodrom.com’un özel locasından nefes kesen yarışı heyecanla izledi.

Ünlüler, 98. Gazi Koşusu’nu Hipodrom.com locasından izledi

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#Gazi Koşusu#At Yarışı#Veliefendi

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