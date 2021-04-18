Ünlü YouTuber Jake Paul, Ben Askren'i ilk rauntta nakavt etti!

Spor Arena - Dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni Jake Paul, boks kariyerine geçmekte kararlı gözüküyor. Daha önce düzenlenen bir şov gecesinde eski NBA yıldızı Nate Robinson'ı nakavt eden Jake Paul, bu kez gerçek bir dövüşçüyü ilk rauntta devirmeyi başardı.

Jake Paul, 12 yıllık MMA kariyerinde dünya şampiyonluğu kazanmış kafes dövüşçüsü Ben Askren'i ilk rauntta nakavt ederek boks kariyeri konusunda ciddi olduğunu gösterdi.

"ŞAKA DEĞİL, BEN GERÇEK BİR DÖVÜŞÇÜYÜM"

Nakavt sonrası ringdeki sevinç gösterilerinin ardından ilk açıklamasını yapan Jake Paul; "İnsanlar tüm bunların düzmece olduğunu sanıyor ama değil. Kaç kez kanıtlamam gerekiyor kendimi? Ben gerçek bir dövüşçüyüm." sözlerini kullandı.

ASKREN'İN MAÇ SONRASI GÜLÜŞÜ ÇOK KONUŞULDU

Uzun yıllar kafeste dövüşen ancak ilk kez bir boks maçına çıkan 36 yaşındaki Ben Askren'in nakavt olmasının ardından etrafa gülücükler dağıtması, 'Kazanan önceden belliydi' yorumlarını beraberinde getirdi.

BİR DAHA DÖVÜŞMEYECEĞİNİ AÇIKLADI

Jake Paul'a ilk rauntta nakavt olan 36 yaşındaki Ben Askren, bir daha ringe veya kafese girmeyeceğini, antrenör olarak devam edeceğini açıkladı.

CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI DÖVÜŞE GÖLDGE DÜŞÜRMÜŞTÜ

Justine Paradise isimli TikTok fenomeni, Jake Paul'e cinsel istismar suçlaması yapmıştı.

Justine Paradise, YouTube kanalından yayınlanan 20 dakikalık videoda Jake Paul'un evinde düzenlenen bir partide kendisiyle isteği dışında ilişkiye girmeye çalıştığını söylemişti.

JAKE PAUL YALANLADI

Jake Paul ise, bu iddiaların ardından sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak büyük bir dövüşe çıkmak üzere olduğu için bu suçlamanın kasıtlı olarak yapıldığını ve gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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