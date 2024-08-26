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Ünlü teknik direktör Sven-Goran Eriksson hayatını kaybetti

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Ünlü teknik direktör Sven-Goran Eriksson hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 14:40

Bir dönem İngiltere Milli Takımı'nın da teknik direktörlüğünü yapan Sven-Goran Eriksson 76 yaşında hayatını kaybetti.

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Dünyaca ünlü İsveçli teknik direktör Sven-Goran Eriksson kansere yenik düştü. Uzun süredir kanserle savaşan Eriksson, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Ocak ayında pankreas kanseri teşhisi konulan 76 yaşındaki Eriksson, "En iyi ihtimalle bir yıl ömrüm kaldı" açıklamasıyla sevenlerini üzmüştü.

Eriksson, son röportajında ise veda niteliğindeki şu ifadeleri kullanıyordu:

"Beni, yapabileceği her şeyi yapmaya çalışan pozitif bir insan olarak hatırlamanızı umuyorum. Üzülmeyin, gülümseyin. Her şey için teşekkürler, koçlar, oyuncular, seyirciler, harikaydı. Kendinize ve hayatınıza iyi bakın. Hoşça kalın."

 Sven-Goran Eriksson, teknik direktörlük kariyerinde; Benfica, Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio, İngiltere Milli Takımı, Manchester City, Leicester City gibi önemli kulüplerde görevler aldı.

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Eriksson Frank Lampard, Steven Gerrard, Rio Ferdinand ve John Terry gibi yıldızların olduğu efsane İngiltere Milli Takımı'nın hocalığını yapmış, Ada'nın en popüler teknik direktörlerinden biri olmuştu.

Ünlü teknik direktör son olarak İsveç 3. Lig ekibi IF Karlstad'da sportif direktörlük görevini yürütüyordu. Eriksson, Şubat 2023'te sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmıştı.

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