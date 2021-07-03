Ünlü teknik adam yıldızlarla dalga geçti! 'Plajda görüşürüz'

EURO 2020’de ‘Ölüm Grubu’ olarak adlandırılan Fransa, Portekiz ve Almanya’nın son 16 turunda elenmesinin yankıları sürerken, bu grubun diğer takımı Macaristan’ın teknik patronu Marco Rossi’den ilginç bir paylaşım geldi.

Rossi, üç dev takımın eve dönen yıldızları Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe ve Manuel Neuer’e esprili bir mesaj göndererek, hem kendisiyle hem rakipleriyle dalga geçti.

ÖZEL GÖRSEL HAZIRLADI

Marco Rossi, büyük ses getiren İnstagram mesajında Photoshop programıyla hazırlanmış bir de görsel paylaştı. Bu görselde Portekiz’in kaptanı Ronaldo, Fransa’nın yıldızı Mbappe ve Almanya’nın kaptanı Neuer ellerinde seyahat çantalarıyla resmedildi. Kendisini de deniz kenarından bu üçlüyü izlerken resmeden 56 yaşındaki Rossi, fotoğrafın altına, “Plajda görüşürüz!” diye yazdı.