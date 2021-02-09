Ünlü şarkıcı Willy William'dan Beşiktaş paylaşımı
Jamaika asıllı Fransız şarkıcı Willy William, Instagram hesabından Beşiktaş paylaşımında bulundu.
Ünlü şarkıcı Willy William, Instagram hesabından kendi isminin yazılı olduğu Beşiktaş formasını paylaştı.
Fransız şarkıcı, 10 numaralı formada kendi ismini yazarken paylaşımında ''Beşiktaş'ın maçı var'' sözlerini kullandı.
Beşiktaş taraftarları, kısa süre içinde Willy William'ın paylaşımını beğenirken bu paylaşım saatler içinde 10 bin beğeniyi geçti.
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