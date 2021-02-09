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GeriFutbol Ünlü şarkıcı Willy William'dan Beşiktaş paylaşımı
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Futbol
Haber Giriş: 09.02.2021 - 13:28 | Son Güncelleme:

Ünlü şarkıcı Willy William'dan Beşiktaş paylaşımı

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Ünlü şarkıcı Willy William'dan Beşiktaş paylaşımı
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Jamaika asıllı Fransız şarkıcı Willy William, Instagram hesabından Beşiktaş paylaşımında bulundu.

Ünlü şarkıcı Willy William, Instagram hesabından kendi isminin yazılı olduğu Beşiktaş formasını paylaştı.

Fransız şarkıcı, 10 numaralı formada kendi ismini yazarken paylaşımında ''Beşiktaş'ın maçı var'' sözlerini kullandı.

Beşiktaş taraftarları, kısa süre içinde Willy William'ın paylaşımını beğenirken bu paylaşım saatler içinde 10 bin beğeniyi geçti.

Ünlü şarkıcı Willy Williamdan Beşiktaş paylaşımı

Ünlü şarkıcı Willy Williamdan Beşiktaş paylaşımı

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