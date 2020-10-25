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Haber Giriş: 25.10.2020 - 13:11 | Son Güncelleme:

Ünlü şarkıcı, PlayStation ile güçlerini birleştiriyor

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Ünlü şarkıcı, PlayStation ile güçlerini birleştiriyor
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Travis Scott, oyun dünyasının dev isimlerinden olan PlayStation ile birlikte çalışacak. Travis Scott, Sony’nin oyun markası PlayStation ile stratejik kreatif iş ortağı olarak iş birliği içinde olacak. Bundan önce de ünlü isim Eylül ayında McDonalds ile bir ortaklığa imza atmıştı.

Şarkıcı Travis Scott, basın açıklamasında bu ortaklık sonucunda çıkacak sonuçları sabırsızlıkla beklediğini ve oyuncuların tepkisinin nasıl olacağını çok merak ettiğini belirtti.

PlayStation marka yetkilileri ise Scott’ın markalarıyla olan ‘etkileyici geçmişi ve anılarının’ üstünde durarak sanatçıyı övdü. “Travis, tıpkı PlayStation gibi oldukça inovatif, sürprizlerle dolu ve sürekli sınırları zorlayan bir sanatçı. Bu yüzden de bu ortaklığın yerinde olduğunu düşünüyoruz.”

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