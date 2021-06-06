Ünlü oyuncu rakibine öfke kustuğu için süresiz olarak yasaklandı

Şili asıllı Street Fighter oyuncusu BLK Shadow artık Capcom ile bağlantılı olan hiçbir etkinlikte, geleceği kötü gözüktüğü için yer alamayacak. BLK Shadow’dan internet hızı testi isteyen turnuva yetkilileri ve rakibi Jusa’ya hakaret edip, öfke kusması sebebiyle Capcom tarafından etkinlik ve turnuvalardan uzaklaştırıldı.

Capcom, Twitch'teki Capcom Fighters yayını sırasında oyuncu Jusa'yı ve organizatörleri taciz ederken, Shadow'u "sohbet içinde" davranışları nedeniyle yasaklama kararı aldığını sosyal medyada paylaştı.

Bu olay 22 Mayıs’ta South American West 1 CPT 2021 turnuvasında gerçekleşti. Jusa’nın sponsoru Hadouken Dojo Gamer tarafından yapılan açıklamaya göre BLK Shadow’un maçların bütünlüğünü riske atacak derece kötü derecede internet bağlantısıyla turnuva maçları oynadığı bir geçmişi bulunuyor.

Capcom, son aylarda yasaklama konusunda daha katı davranıyor. Ancak aynı katılığı yasakları açma konusunda kullanmıyor ve kişilik açısından gelişme gösteren oyuncuların yasakları kaldırılıyor. Yakın zamanda ırkçı söylemlerden dolayı yasaklama alan CeroBlast’ın cezasını çektiği ve düzeldiği gözlemlenerek bu yasağını kaldırmışlardı.