Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, Galatasaray'ın başkanlık seçiminde oy kullandı
Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, Galatasaray seçimlerinde oyunu kullandı. İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Yiğit Şardan ve Metin Öztürk başkan adayları arasında yer alıyor. Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Aydemir Akbaş da seçimlerde oyunu kullandı.
Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşen seçimde oy verme işlemi devam ediyor.
İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Yiğit Şardan ve Metin Öztürk başkan adayarı arasında yer alıyor
Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Aydemir Akbaş da Galatasaray Lisesi'nde yapılan seçimlerde oy kullandı.
Galatasaray başkan adaylarından Metin Öztürk 2, Yiğit Şardan 8, İbrahim Özdemir ve Eşref Hamamcıoğlu 3 numaralı sandıkta oy kullanacak. Mevcut başkan Mustafa Cengiz de 9 numaralı sandıkta oy kullanacak. Burak Elmas, 7 numaralı sandıkta oy kullanacak.
BAŞKAN ADAYLARI SEÇİM ÖNCESİ SPOR ARENA'YA KONUŞMUŞTU
BURAK ELMAS'IN SEÇİM ÖNCESİ SPOR ARENA'YA VERDİĞİ RÖPORTAJ
METİN ÖZTÜRK'ÜN SEÇİM ÖNCESİ SPOR ARENA'YA VERDİĞİ RÖPORTAJ
EŞREF HAMAMCIOĞLU'NUN SEÇİM ÖNCESİ SPOR ARENA'YA VERDİĞİ RÖPORTAJ