Ünlü futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'tan korkutan paylaşım: İntihar edeceğini açıkladı

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Bir dönem Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta da forma giyen ünlü futbolcu Emre Aşık'ın tartışmalı şekilde ayrıldığı eski eşi Yağmur Sarnıç'tan korkutan bir paylaşımda geldi.

Zor günler geçirdiğini ve kendisiyle uğraşan insanlarla mücadele edemediğini söyleyen Yağmur Sarnıç, Instagram hesabından yayınladığı videoda canına kıyacağını açıkladı.

Yağmur Sarnıç'ın paylaşımı şöyle:

"BU DÜNYADAN GİTMEYE KARAR VERDİM"

"Bu benim muhtemelen son videom olacak. Artık dayanacak ve savaşacak gücüm kalmadı. Onlar o kadar güçlüler ki benim Allah'tan başka kimsem yok. Hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Başıma onca şey geldi, hiç kendimi öldürmeyi düşünmedim ama hiç umudum kalmadı. Beni hapse attırmak ve bitirmek için uğraşıyorlar. Tek üzüldüğüm şey çocuklarımı görememek olacak. Ben zaten bu dünyadan vazgeçmiştim. Kendimi öldürmeye karar verdim. Bu dünyadan gitmeye karar verdim, herkesi Allah'a şikayet edeceğim. Kendinize iyi bakın."

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"NE YAPARSAM YAPAYIM KURTARAMADIM ÇOCUKLARIM"

"Ben öldükten sonra evlatlarım Türk halkına emanet. Evlatlarımı o pisliğe bırakmayın. Emre hiç göründüğü gibi biri değil. Çocuklarım her şeye şahit. Ben öldükten sonra onları konuşturun, her şeyi anlatacaklardır. Çok sağlıksız bir ortamdalar. Anneleriyle ilgili yapılan her plana şahitler. Psikolojileri çok bozuk. Ne yaparsam yapayım kurtaramadım çocuklarımı. Öyle bir şeytan ki... Bu kadar kötülükle baş edemedim. Özür dilerim sizden. Hoşça kalın."

ÇOCUKLARINA VEDA ETTİ

"Canım oğlum Erol'um seni çok seviyorum. Sen benden nefret ediyorsun. Belki ben ölünde benden utanmazsın. Umarım çok mutlu olursun. Seni ölünce de hep seveceğim. Güzel kızlarım Elvin'im, Eslem'im çiçeklerim sizi çok seviyorum. Bunu kelimelerle anlatamam. Bir gün yanınızda ben olmayacağım ama sizi gittiğim yerden bile çok seveceğim. Küçük kardeşiniz Evren hiçbir şeyin farkında değil, çok küçük. Muhtemelen beni hiç hatırlamayacak. Sizden ricam büyüdüğünde ona sahip çıkın. Onun da sizden başka kimsesi yok. Siz kardeşinizi seversiniz, bırakmazsınız. Annenizden utanmayın, hayat bana gül bahçeleri sunmadı ama denedim. Sizin çok güçlü ve savaşçı bir anneniz var bunu unutmayın. Bu dünyada mutlu olamadık. Sizi çok seviyorum."