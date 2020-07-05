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GeriFutbol Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo saç stiliyle de efsane
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Futbol
Haber Giriş: 05.07.2020 - 11:27,Son Güncelleme:

Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo saç stiliyle de efsane

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Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo saç stiliyle de efsane
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Yeşil sahaların başarılı futbolcusu Cristiano Ronaldo, efsane saçlarının sırlarını Clear’in yeni ürünü “Clear Legend by CR7”nin reklam filminde anlatıyor.

İlandır

Futbol yeteneği kadar saç stilleriyle de efsaneleşen Cristiano Ronaldo, on yıldan fazla bir süredir global marka yüzü olduğu Clear’ın yeni reklam filmiyle erkeklere ilham oluyor. Kendi günlük saç bakım rutininden esinlenerek, ürünün geliştirilmesinden kokusuna ve isim seçimine kadar önemli süreçlerde Clear ekibiyle birlikte çalışan Ronaldo, Clear’ın yeni şampuanı Legend by CR7 için kamera karşısına geçti. Yoğun antreman temposunda dahi saç bakımını aksatmayan ve saçlarıyla kendinden söz ettiren Ronaldo, saçlarının ihtiyacı olan tüm içerikleri Legend by CR7 ile hayranlarına da sunuyor.

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