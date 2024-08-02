Ünlü aktris Sharon Stone, Beşiktaş formasıyla

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Altın Küre’nin ilk kez Amerika dışında vereceği Global İkon Ödülü’nü almak için Bodrum’a gelen dünyaca ünlü aktris Sharon Stone, ödül gecesi öncesi Beşiktaş Kongre Üyesi ve Altın Küre YK gazeteci Barbaros Tapan’la yat gezisine çıktı.

Tapan gezide, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’ın özel olarak hazırlattığı yeni sezon formasını Arat adına ünlü aktriste hediye etti.

Beşiktaş formasını çok beğenen Stone, takımın tarihi hakkında bilgi aldı.

Stone ardından da formayı giyerek Beşiktaş taraftarlarına sevgilerini yolladı.