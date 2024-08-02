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Ünlü aktris Sharon Stone, Beşiktaş formasıyla

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#Beşiktaş#Sharon Stone#Barbaros Tapan
Ünlü aktris Sharon Stone, Beşiktaş formasıyla
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 14:12

Dünyaca ünlü aktris Sharon Stone, Global İkon Ödülü’nü almak için Muğla’nın Bodrum ilçesine geldi. Stone’a Beşiktaş forması hediye edildi.

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Altın Küre’nin ilk kez Amerika dışında vereceği Global İkon Ödülü’nü almak için Bodrum’a gelen dünyaca ünlü aktris Sharon Stone, ödül gecesi öncesi Beşiktaş Kongre Üyesi ve Altın Küre YK gazeteci Barbaros Tapan’la yat gezisine çıktı.

Tapan gezide, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’ın özel olarak hazırlattığı yeni sezon formasını Arat adına ünlü aktriste hediye etti.

Ünlü aktris Sharon Stone, Beşiktaş formasıyla

Beşiktaş formasını çok beğenen Stone, takımın tarihi hakkında bilgi aldı.

Stone ardından da formayı giyerek Beşiktaş taraftarlarına sevgilerini yolladı.

Ünlü aktris Sharon Stone, Beşiktaş formasıyla

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#Beşiktaş#Sharon Stone#Barbaros Tapan

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