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Union SG hocası Pocognoli: İlk golü biz atsaydık farklı olurdu

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#UEFA Avrupa Ligi#Union SG#Fenerbahçe
Union SG hocası Pocognoli: İlk golü biz atsaydık farklı olurdu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 22:56

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Union Saint-Gilloise'ın teknik direktörü Sebastien Pocognoli, sezonun en iyi oyununu oynadıklarını söyledi.

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Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan genç teknik adam, iyi bir maç çıkardıklarını belirterek, "Bizim adımıza sezonun en iyi maçı diyebiliriz. İlk yarıda Fenerbahçe'ye zor anlar yaşattık. Cesaretle oynadık ve birçok fırsat yakaladık. İlk golü biz atsaydık şüphesiz farklı olurdu." dedi.Transfer döneminde hücum güçlerini büyük oranda kaybettiklerini anlatan Pocognoli, şunları kaydetti:

"Hücum gücümüzün yüzde 50'sini kaybettik bu doğru ama bugünkü oyun bizim için önemliydi. Bu sezon mağlubiyetten çok beraberliğimiz oldu, durumu olumlu görüyorum. Son gol bizi ipten kurtardı. Fırsatları sonuca çeviremedik ama bu bir başlangıç bizim için. Genç oyuncularım var ve 2 hafta çok yoğun çalıştılar. Belçika liginin stresi var. İlk 20 dakikada Fenerbahçe'nin baskı yapması beklenirdi ama biz yaptık. Sonuç alamasak da fırsatları yakaladık. Böyle durumlarda olgun olmak gerekir. 20. dakikadan itibaren o hareketi yaptım çünkü gollerin kaçmasından sonra hücum oyuncularımda bir yorulma hissettim. İstediğimiz puanları alamadık ama bunlar sonra gelecektir."

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#UEFA Avrupa Ligi#Union SG#Fenerbahçe

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