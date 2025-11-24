×
Union SG CEO'su Philippe Bormans'tan Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması: Ambiyans daha iyi olacak

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2025 13:50

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Unıon SG maçı öncesi Belçika ekibinin yöneticisi Bormans açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın Salı günü RAMS Park'ta konuk edecek Union SG maçı öncesi Belçika kulübünün SEO'su Philippe Bormans konuştu.


Bormans yaptığı açıklamada, Galatasaray maçının atmosferinden bahsetti ve 'Fenerbahçe maçından daha iyi olacak' dedi. 

Bormans'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde oldu: 


Atmosfer çılgın olacak. Fenerbahçe ile iki kez oynadık ama bence bu maç atmosfer ve ambiyans açısından daha da iyi olacak. Her zaman olduğu gibi, bir şeyler elde etmeye çalışacağız. Hedef her zaman ilerlemek ve bunun için sekiz veya dokuz puana ihtiyacımız olduğunu biliyoruz.

Şu anda üç puanımız var ama maç maç ilerliyoruz. Ayrıca, bunun Şampiyonlar Ligi olduğunu ve bunu ilk kez yaşadığımızı da unutmamalıyız. Sonuçlar her zaman maçı yansıtmaz ancak bu sefer fırsatlarımızı değerlendirip yarın puan almak istiyoruz.

