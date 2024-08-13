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Temsilcimzi Fenerbahçe bu akşam Lille’i elerse Union Saint-Gilloise - Slavia Prag maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. İlk maçı Slavia Prag evinde 3-1 yenmişti. Bu turun galipleri UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda kozlarını paylaşacak. Peki, Union Saint-Gilloise - Slavia Prag maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

UNİON SG - SLAVİA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Union Saint-Gilloise - Slavia Prag maçı 13 Ağustos Salı günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

MAÇIN GALİBİ FENERBAHÇE İLE EŞLEŞECEK

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille'i elediği takdirde play-off turunda Slavia Prag - Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Play-off turundaki ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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Şampiyonlar Ligi Grup kuraları ise 29 Ağustos tarihinde çekilecek. Grup'taki ilk karşılaşmalar ise 17-19 Eylül tarihinde oynanacak.