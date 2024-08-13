×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Union Saint-Gilloise - Slavia Prag maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Güncelleme Tarihi:

#Union Saint-Gilloise - Slavia Prag#Union Saint-Gilloise - Slavia Prag Maçı#Union SG - Slavia Prag
Union Saint-Gilloise - Slavia Prag maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 13:50

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme rövanş maçında Union SG - Slavia Prag’ı konuk ediyor. Bu maç Fenerbahçe’yi de yakından ilgilendiriyor. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille'i elediği takdirde play-off turunda Slavia Prag - Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Peki, Union Saint-Gilloise - Slavia Prag maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Haberin Devamı

Temsilcimzi Fenerbahçe bu akşam Lille’i elerse Union Saint-Gilloise - Slavia Prag maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. İlk maçı Slavia Prag evinde 3-1 yenmişti. Bu turun galipleri UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda kozlarını paylaşacak. Peki, Union Saint-Gilloise - Slavia Prag maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

UNİON SG - SLAVİA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Union Saint-Gilloise - Slavia Prag maçı 13 Ağustos Salı günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

MAÇIN GALİBİ FENERBAHÇE İLE EŞLEŞECEK

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille'i elediği takdirde play-off turunda Slavia Prag - Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Play-off turundaki ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi Grup kuraları ise 29 Ağustos tarihinde çekilecek. Grup'taki ilk karşılaşmalar ise 17-19 Eylül tarihinde oynanacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Union Saint-Gilloise - Slavia Prag#Union Saint-Gilloise - Slavia Prag Maçı#Union SG - Slavia Prag

BAKMADAN GEÇME!