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Futbol
Haber Giriş: 12.05.2020 - 17:33,Son Güncelleme:

Union Berlin'de Yunus Mallı belirsizliği! Perşembe günü koronavirüs testine girecek...

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Union Berlin'de Yunus Mallı belirsizliği! Perşembe günü koronavirüs testine girecek...
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Union Berlin’in Wolfsburg’dan 2019-20 sezonunun ikinci yarısı için kiraladığı Yunus Mallı’nın, ligin kalan maçlarında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor

Koronavirüs şüphesiyle karantinada kalan ve yaptırdığı iki testin de sonucu negatif çıkan 28 yaşındaki futbolcu, perşembe günü tüm Bundesliga futbolcularıyla birlikte üçüncü testini yaptıracak.

Yunus koronavirüs krizi başladığından beri takımla birlikte çalışmalara katılamadı. Bu yüzden antrenman eksiği bulunan tecrübeli futbolcunun yeniden form yakalaması içini uzun bir süreye ihtiyacı olacak.

Yunus’un ne zaman istenilen forma geleceği ise bilinmiyor.

Sezon haziran sonunda bitecek. Türk Milli futbolcu Yunus’un amacı, kalan 9 maçın en az yarısında forma giymek.

Ocak ayında Union Berlin ile 6 aylık kiralık sözleşme imzalayan Yunus, bu sezon 7 karşılaşmada forma giydi.

 

Union Berlinde Yunus Mallı belirsizliği Perşembe günü koronavirüs testine girecek...

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