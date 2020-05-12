Union Berlin'de Yunus Mallı belirsizliği! Perşembe günü koronavirüs testine girecek...

Koronavirüs şüphesiyle karantinada kalan ve yaptırdığı iki testin de sonucu negatif çıkan 28 yaşındaki futbolcu, perşembe günü tüm Bundesliga futbolcularıyla birlikte üçüncü testini yaptıracak.

Yunus koronavirüs krizi başladığından beri takımla birlikte çalışmalara katılamadı. Bu yüzden antrenman eksiği bulunan tecrübeli futbolcunun yeniden form yakalaması içini uzun bir süreye ihtiyacı olacak.

Yunus’un ne zaman istenilen forma geleceği ise bilinmiyor.

Sezon haziran sonunda bitecek. Türk Milli futbolcu Yunus’un amacı, kalan 9 maçın en az yarısında forma giymek.

Ocak ayında Union Berlin ile 6 aylık kiralık sözleşme imzalayan Yunus, bu sezon 7 karşılaşmada forma giydi.





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