Union Berlin Schalke 04 maçı için geri sayım devam ediyor. Liglerin Koronavirüs arasından sonra yeniden başlamasıyla birlikte daha galibiyet yüzü göremeyen her iki takım, ilk galibiyetlerini alabilmek için sahada olacak. Peki, Union Berlin Schalke 04 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

UNİON BERLİN SCHALKE 04 MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 30. Hafta karşılaşmasında Union Berlin, Schalke 04'ü ağırlayacak. 7 Haziran Pazar günü saat 16.30'da oynanacak olan karşılaşma S Sport 2 kanalından canlı izlenebilecek.

UNİON BERLİN SCHALKE 04 MAÇI ÖNCESİ BAZI İSTATİSTİKLER

Schalke, daha önce Union Berlin ile oynadığı iki resmi maçtan da galip ayrıldı (bu sezon Bundesliga'da 2-1 & 2001 Almanya Kupası finalinde 2-0).

Liglere verilen aranın ardından Bundesliga'da en az puan toplayan iki takım Union Berlin (1) ve Schalke (0).

Bundesliga'da altı maçtır kazanamayan Union Berlin (2B 4M), son galibiyetini 23. haftada almıştı (2-1 vs Frankfurt).

Bundesliga'nın ikinci yarısında 28 gol yiyen Union Berlin, ilk devrenin tamamında kalesinde 24 gol görmüştü.

Bu sezon Bundesliga'da en fazla kafa golü atan oyuncu, Union Berlin forması giyen Sebastian Andersson (7).

Union Berlin'in Bundesliga'da attığı son beş golün tamamı duran top organizasyonlarından geldi ve bu gollerin dördü kafa vuruşları sonucunda filelerle buluştu.

Schalke, Bundesliga tarihinde ikinci yarılarda oynanan ilk 12 maçların ardından en az puan topladığı sezonu yaşıyor (7).

Schalke, Tasmania Berlin (1995/96'da 4) ve Paderborn'un (21014/15'te 4) ardından Bundesliga'nın ikinci yarılarındaki ilk 12 maçlar itibarıyla en az gol atan takım konumunda (5).

Bundesliga'da 11 maçtır kazanamayan Schalke (4B 7M), daha uzun bir seriyi sadece 1993'te yaşamıştı (12 maç).

2020 yılında Schalke'nin en golcü oyuncusu olan Weston McKennie (2), sarı kart cezası sebebiyle Union Berlin'e karşı forma giyemeyecek.