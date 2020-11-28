Son Güncelleme:
Union Berlin 3-3 Frankfurt (Maç sonucu)
Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Union Berlin, Max Kruse'nin 2 gol atarak yıldızlaştığı maçta Frankfurt'la 3-3 berabere kaldı.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra transfer olduğu Union Berlin formasıyla 9 maça çıkan Kruse; 6 gol, 5 asist yaptı.
Union Berlin'in gollerini 2. dakikada Andrich, 6 ve 82. dakikalarda Max Kruse kaydetti.
Frankfurt'un gollerini ise 27. ile 37. dakikalarda Andre Silva ve 79. dakikada Bas Dost attı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle