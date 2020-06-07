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Union Berlin 1-1 Schalke 04
Bundesliga'da 30. hafta maçında Union Berlin ile Schalke 04 karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik skorla tamamlandı.
Union Berlin'in tek golü 11. dakikada Andrich'ten geldi. Schalke'nin golünü ise 28. dakikada Kenny kaydetti.
Bundesliga'da 12 maçtır kazanamayan Schalke'nin puanı 38 oldu. Union Berlin'in galibiyet hasreti 7 maça çıkarken puanı ise 32'ye yükseldi.
Schalke'de Ozan Kabak 90, Union Berlin'de Yunus Mallı 69 dakika sahada kaldı.
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