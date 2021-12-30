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UNICS Kazan-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY Avrupa Ligi'nde heyecan dolu müsabaka!

#UNICS Kazan-Anadolu Efes Maçı#THY Avrupa Ligi#Seoanasayfa
UNICS Kazan-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda THY Avrupa Liginde heyecan dolu müsabaka

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Rusya temsilcisi UNICS Kazan'a konuk olacak. 17 müsabakada 9 galibiyet ve 8 mağlubiyet elde eden Anadolu Efes, 8. sırada yer alıyor. Avrupa Ligi'nde maçların 10'unu kazanan ve 7'sinden mağlup ayrılan UNICS Kazan ise 6. sıra kendine yer buluyor. Peki, UNICS Kazan-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Temsilcimiz Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde bu akşam UNICS Kazan'a konuk olacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda her iki takımın da tek hedefi galibiyet. İşte, UNICS Kazan-Anadolu Efes maçı hakkında bilgiler...

UNICS Kazan-Anadolu Efes maçı bu akşam yapılacak. Kazan Spor Salonu'ndan oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka, BeIN Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek.

ANADOLU EFES'TEN 45. YIL SERGİSİ

Anadolu Efes Spor Kulübü, binlerce taraftarını 45. Yıl Sergisi’nde ağırladı ve basketbolseverler unutulmaz bir akşam yaşadı.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda kurulan Anadolu Efes Spor Kulübü 45. Yıl Sergisi’nde Turkish Airlines EuroLeague kupasıyla fotoğraf çektirme şansı da yakalayan taraftarlar, aynı zamanda eski sezon formaları, zaman yolculuğu bölümü, şampiyonluk kupaları, tarihi videolar, eski sezonlardan fotoğraflar ve hatıra köşesi gibi alanları da ziyaret ettiler.

Basketbolseverlerden yoğun ilgi gören sergi, bundan sonraki Turkish Airlines EuroLeague maçlarında da Sinan Erdem Spor Salonu’nda olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#UNICS Kazan-Anadolu Efes Maçı#THY Avrupa Ligi#Seoanasayfa

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