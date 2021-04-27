UNDP, Yusuf Yazıcı’yı “Yoksullukla Mücadele Savunucusu” ilan etti

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) Türkiye temsilciliği, dünyayı ve insanlığı etkileyen önemli konu başlıklarında bireyleri ve kurumları eyleme teşvik etmek amacıyla, 17 maddeden oluşan ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın savunuculuğunu üstlenmeleri için toplumda başarılarıyla öne çıkan isimlerle iş birliğini sürdürüyor.

UNDP Türkiye bu kez, 27 Nisan günü Küresel Amaçlar’ın 1’incisi olan “Yoksulluğa Son” maddesinin savunuculuğunu üstlenecek ismi duyurmak için, çevrim içi bir atama töreni ve basın toplantısı düzenledi. Futbol kariyerine Trabzonspor’da başlayıp, Fransa’nın güçlü takımlarından biri olan Lille’de devam eden başarılı milli futbolcu Yusuf Yazıcı, UNDP’nin “Yoksullukla Mücadele Savunucusu” olarak atandı.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi’nin de katıldığı basın toplantısı, UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi Mert Fırat’ın sunuculuğunda gerçekleştirildi.

"YOKSULLUKLA MÜCADELE, ADALET VE BARIŞ İÇİN ÇABA GÖSTERMEK"

Yeni görevinin kendisini gururlandırdığını ve mutlu ettiğini belirten milli futbolcu Yusuf Yazıcı, “Bu yola çıkarken amacım yoksul insanlara yardım etmek değil, yoksulluğu ortadan kaldırmanın yöntemlerinin bulunmasına katkı sağlamak. Çünkü benim için yoksullukla mücadele, bir çeşit yardımseverlik değil; dünyada adaletin ve barışın sağlanabilmesi için çaba göstermek. Kişisel deneyimlerimi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın bu alandaki bilgisi ve imkanları ile birleştireceğim için çok heyecanlıyım. Elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım.” dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi ise şunları söyledi: “Sayın Yusuf Yazıcı’yı UNDP Türkiye’nin Yoksullukla Mücadele Savunucusu ilan etmekten onur duyuyorum. 2030 yılına kadar, çeyrek milyarı salt COVID-19 küresel salgını nedeniyle olmak üzere, 1 milyar insan aşırı yoksulluğa düşebilir. Küresel salgın, kimseyi geride bırakmamamız gerektiğini, ‘herkes güvende oluncaya kadar kimsenin güvende olamayacağını’ tüm dünyaya her zamankinden çok daha kesin biçimde gösterdi. Yoksulluğun sona erdirilmesi, hayırseverlik işi olarak görülemez, bir adalet eylemidir ve insanlığın büyük potansiyelini açığa çıkarmanın anahtarıdır. Hep birlikte açlığa son verebiliriz, hastalıkları yok edebiliriz ve dünyada herkes için gelişme ve müreffeh bir yaşam sürme olanağını yaratabiliriz. Yusuf Yazıcı ile UNDP’nin bu savunuculuk görevinde el ele vererek, birlikte Küresel Amaç 1: Yoksulluğa Son’un desteklenmesine büyük katkı yapacağına inanıyorum. Yusuf Yazıcı, kırılgan grupların dayanıklılığını artırma çalışmalarımıza, mesajlarımızı herkese ulaştırarak destek olacak.”

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