Ünal Karaman'dan galibiyet sözleri

Karaman, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, kazanmanın güzel olduğunu belirterek, dirençli ve iyi bir takıma karşı galibiyet alan oyuncularını tebrik etti.

Müsabakanın bu kadar zor olacağını hesap etmediklerini kaydeden Karaman, şöyle konuştu:

"Final pasları ve son vuruşlardaki eksikliğimiz bugün bizi oldukça zorladı. Bu konuda dikkatli olsak maçı erken koparabilirdik. Onun üzerine biraz daha yoğun çalışacağız. Psikolojisi yüksek bir müsabakaydı bizim açımızdan da. Her şeye rağmen alınan 3 puan bizi mutlu etti. Onun moraliyle Alanya deplasmanına hazırlanacağız. İyi oynayarak kaybettiğimiz müsabakalar vardı, bu onun telafisi gibi oldu. Birçok eksiğimizi 3 puan alarak görmüş olmak, geleceğe daha güvenli bir şekilde bakmamıza vesile olacak. Disiplinden taviz vermeden yine çalışmaya devam edeceğiz. En azından pahalıya patlamayan bir sonuç oldu."

Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çapa ise iki takım adına önemli bir karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Çapa, karşılaşmaya iyi başlamalarına rağmen etkili pozisyon bulamadıklarını anlatarak, eksik oyuncuların yerine forma giyenlerin ellerinden geleni yapmaya çalıştığını ancak eksikliklerini hissettiklerini dile getirdi.

Henüz 15. dakikada gördükleri kart nedeniyle oyun felsefelerini değiştirmek zorunda kaldıklarını bildiren Çapa, şöyle konuştu:

"Kırmızı kart gördüğümüz pozisyonu birkaç defa izledim, yapılan faul ve oyuncunun teatral düşüşü var. Hakem pozisyonu oyuncunun düşüşüne bakarak değerlendirdiyse bu bizim adımıza çok üzücü. Futbolda topa müdahale olacak. Bu konuda şanssız olduğumuzu söyleyebilirim. Ligde lehine penaltı verilmeyen tek takım biziz. Bugüne kadar en az 6-7 pozisyonun penaltı olduğu söylendi. Kartların çabuk gösterilmesi var. Hatalara camia olarak yeterli tepki göstermememiz bize pahalıya mal oluyor. Bazı camialar her kanalı kullanarak gerekli tepkiyi gösteriyor. Bu konuda bizim eksiğimiz var."

Fuat Çapa, ikinci yarıda oyuncularına biraz daha önde oynamaları gerektiğini söylediğini belirterek, "Bunda da gayet başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Mağlup olduğumuz için üzgünüm. Sahada oynanan oyundan ve mücadeleden memnunum. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.