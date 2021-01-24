Ünal Karaman'dan Beşiktaş maçı sonrası flaş sözler! 'Müdahale izlenebilirdi'

Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Hakem kararlarını değerlendiren Karaman, "Oyuncularımız iyi çalıştı ve iyi hazırlıkla buraya geldi. Beşiktaş güçlü bir takım ama hiçbir rakibe teslim olmayız. İkinci yarıya bize yakışmayan bir golle başladık. Oyuncu eli saklayarak topa koştu, saçma sapan kurallar... Bu kurala ısınamadım. Girdiğimiz net pozisyonlar var. Bence en azından Ersin'in ceza alanında Halil'e müdahalesi izlenebilirdi" dedi.

'BÜTÇE ÖLÇÜSÜNDE GEREKEN YAPILIR'

Ünal Karaman sözlerini, "UEFA kriterleri var. Sanırım kriter davasına diğer takımlar gibi rahat hareket edemeyiz. Mali bütçeyi tam olarak bilemiyorum. Başkanın, bana söyledikleri var ama rakamları söylemek istemiyorum. Bütçe ölçüsünde gereken yapılır. Ayrıca takımdaki oyuncuların performansını da arttırabiliriz. Oyuncu alınırsa da kabulümüz" ifadeleriyle tamamladı.