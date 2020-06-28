Ünal Karaman: 'Kalan haftalar zor'

Karaman, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, beklemedikleri bir oyun başlangıcı ile maça kötü girdiklerini ve toparlanma süreçlerinin uzun sürdüğünü belirtti.

Oyun olarak ilk yarıda beklentileri karşılayamadıklarına değinen Karaman, "Kayıp iki puan bizi üzdü. Kötü bir oyun başlangıcı ile basit diyeceğimiz goller yedik. Daha sonra teslim olmayan bir Rizespor. 2-0'dan sonra futbol doğrularını yaparak ve kaliteli paslarla, etkili hücumlarla sonuca gitmek istedik ve iki gol bulduk. Yakaladığımız pozisyonlarla galibiyeti kaçırdık. Biraz daha gayret göstermemiz gerekiyor." diye konuştu.

Kendilerinin bu kadar basit goller atamadıklarına işaret eden Karaman, "Üzerine çalışmamız gerekiyor. Her şeye rağmen 2-0'dan güzel oyunla dönüş yaptıkları için oyuncularımı kutluyorum. Kalan haftalar zor. Belli hedefi olan takımlarla oynayacağız. İnşallah bu hataları diğer takımlara karşı yapmayız." ifadelerini kullandı.



-Yukatel Denizlispor cephesi

Teknik Direktör Bülent Uygun maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın kırmızı kartını kendisine hediye ettiğini aktararak, "Bugün 200. maçım olması nedeniyle kartı hediye etti. Anı olarak kalacak. Türkiye'nin yetiştirdiği çok değerli bir hakem. Bu anı olarak bende kalacak. Kendisine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Denizlispor olarak zor süreçten geçtiklerine vurgu yapan Uygun, şöyle devam etti:

"Takımdan ayrılan iki oyuncu, iki kart cezalımız ve iki sakatımız ile beraber eksik kadro ile gelmiştik. Oyun anlayışımız ve rakibin zaaflarına karşı istediklerimizi yaptık. Yediğimiz golden sonra geri kaçmaya başladık. 6 aydır oynamayan Sackey'i sahaya sürdük. Bazı arkadaşlarımız bölgesi dışında oynamak zorunda kaldı. Sonuçta 2-2 berabere kaldık. Bir puanda güzel oldu. Düşme potasının kaos ortamında her puanın değeri var. Zor süreçten hedeflerimize doğru yürüyeceğiz. Gaziantep maçını kazanarak rahat nefes almak istiyoruz."