Ünal Karaman: 'Acı bir tecrübe yaşadık'

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, rakiplerini tebrik ederek, "Bizim açımızdan birçok hatanın, kaybın, eksikliğin aynı müsabakaya sığdığı bir maç oldu. Risk aldığınızda ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerde kaybettiğimiz her top kalenize tehlike olarak dönebilir.



Oyuncularım sadece futbol oynamaya çalıştığı için riskler oldu. Bu riskler de bize pahalıya mal oldu." ifadelerini kullandı.



Yenilgi için üzgün olduklarını anlatan Karaman, "Rakibimiz hak ettiği, arzu ettiği bir galibiyet aldı. Acı bir tecrübe yaşadık. Zaman içinde bunu antrenmanlarda geliştireceğiz. Kaybettiğimiz için üzgünüm." diye konuştu.

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