MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriÜnal Karaman: 'Acı bir tecrübe yaşadık'
GeriFutbol Ünal Karaman: 'Acı bir tecrübe yaşadık'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 14.03.2021 - 16:24 | Son Güncelleme:

Ünal Karaman: 'Acı bir tecrübe yaşadık'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ünal Karaman: 'Acı bir tecrübe yaşadık'

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü'ne 3-0 kaybettikleri maçta rakiplerinin hak ettiği bir galibiyet aldığını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, rakiplerini tebrik ederek, "Bizim açımızdan birçok hatanın, kaybın, eksikliğin aynı müsabakaya sığdığı bir maç oldu. Risk aldığınızda ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerde kaybettiğimiz her top kalenize tehlike olarak dönebilir.

Oyuncularım sadece futbol oynamaya çalıştığı için riskler oldu. Bu riskler de bize pahalıya mal oldu." ifadelerini kullandı.

Yenilgi için üzgün olduklarını anlatan Karaman, "Rakibimiz hak ettiği, arzu ettiği bir galibiyet aldı. Acı bir tecrübe yaşadık. Zaman içinde bunu antrenmanlarda geliştireceğiz. Kaybettiğimiz için üzgünüm." diye konuştu.

Ünal Karaman: Acı bir tecrübe yaşadık

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi