HABERLERSpor Haberleri

Unai Emery'den Fenerbahçe yorumu: 'Kalite, tecrübe ve tutku!'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2026 19:36

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, temsilcimiz Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'nin konuğu olacak Aston Villa'da teknik direktör Unai Emery, mücadele öncesi açıklamalar yaptı.

İşte Emery'nin açıklamaları;

"FENERBAHÇE ÇOK TANINAN BİR TAKIM"

"Tabii ki zor bir maç olacak. Fenerbahçe, çok iyi bir takım. İyi, kaliteli ve tecrübeli oyuncuları var. Tutkulu bir atmosfer olacak. Bu maçı oynamayı bekliyoruz.

Fenerbahçe, çok tanınan bir takım. Avrupa Ligi'nde de sonuna kadar gidebilecek güçteler. Zor bir maç olacak."

JHON DURAN & ASENSIO

"İkisi de çok iyi oyuncular. Asensio, çok tecrübeli. Geçen sene birlikteydik. Bizde büyük performans gösterdi. Fenerbahçe, böyle kaliteli oyuncuları alabiliyor. İyi bir takım. Duran da aynı şekilde. Suudi Arabistan'a gitti ve buraya geldi. Çok tecrübeli oyuncuları var. Rakibimize saygı duyuyoruz ama ikisini de durdurmak için elimizden geleni yapacağız.

Fenerbahçe'nin her futbolcusu çok tehlikeli ve önemli."

#UEFA Avrupa Ligi#Unai Emery#Fenerbahçe

